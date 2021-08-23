Volvo остановила производство автомобилей в Швеции из-за глобального дефицита
Работы на заводе будут прекращены на неделю, их планируется возобновить 5 сентября.
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В Швеции компания Volvo Cars приостановит производство автомобилей на предприятии в Торсланде из-за нехватки полупроводниковых чипов. Об этом сообщило Reuters.
Производитель легковых автомобилей, принадлежащий китайской компании Geely Holding, объявил о том, что причиной нехватки чипов стала совокупность ряда факторов. В первую очередь, глобальный дефицит полупроводников. Также на ситуацию повлиял коронавирус.
"Volvo Cars решила приостановить производство в Торсланде на неделю с 30 августа по 3 сентября. Планируется, что производство возобновится в воскресенье, 5 сентября", — говорится в заявлении автопроизводителя.
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