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    Volvo остановила производство автомобилей в Швеции из-за глобального дефицита

    Работы на заводе будут прекращены на неделю, их планируется возобновить 5 сентября.

    23 августа, 19:13
    <p>Фото © Getty Images/Beata Zawrzel/NurPhoto</p>

    Фото © Getty Images/Beata Zawrzel/NurPhoto

    В Швеции компания Volvo Cars приостановит производство автомобилей на предприятии в Торсланде из-за нехватки полупроводниковых чипов. Об этом сообщило Reuters.

    Производитель легковых автомобилей, принадлежащий китайской компании Geely Holding, объявил о том, что причиной нехватки чипов стала совокупность ряда факторов. В первую очередь, глобальный дефицит полупроводников. Также на ситуацию повлиял коронавирус.

    "Volvo Cars решила приостановить производство в Торсланде на неделю с 30 августа по 3 сентября. Планируется, что производство возобновится в воскресенье, 5 сентября", — говорится в заявлении автопроизводителя.

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    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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