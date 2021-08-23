"Подарок ко Дню независимости": Украина получила кредит от МВФ на 2,7 миллиарда долларов
По словам замглавы Нацбанка страны, это средства, которые совет директоров фонда распространил между странами пропорционально их капиталу.
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Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что страна получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов США.
"Сегодня 1,9 млрд СПЗ (Специальные права заимствования. — Прим. Лайфа) поступили на счёт Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню независимости! Слава Украине", — написала Рожкова у себя в "Фейсбуке".
Как она сама уточнила в комментариях к посту, 1,9 миллиарда СПЗ эквивалентно 2,7 миллиарда долларов США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил МВФ в несправедливости к стране. Политик заявил, что сотрудничество с фондом важно для инвестиционного климата, но и МВФ не мешало бы учесть "восемь лет состояния войны".
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