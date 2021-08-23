Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что страна получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов США.

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ (Специальные права заимствования. — Прим. Лайфа) поступили на счёт Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню независимости! Слава Украине", — написала Рожкова у себя в "Фейсбуке".

Как она сама уточнила в комментариях к посту, 1,9 миллиарда СПЗ эквивалентно 2,7 миллиарда долларов США.