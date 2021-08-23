Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Саудовская Аравия 23 августа заключили соглашение о военном сотрудничестве на форуме "Армия-2021". Документ в присутствии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу подписали замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и его коллега принц Халид ибн Салман Аль Сауд.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", — сказал Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Xалидом ибн Салманом Аль Саудом.

Министр поблагодарил принца за посещение VII Международного военно-технического форума "Армия-2021", а также отметил, что на мероприятии представители Саудовской Аравии смогут ознакомиться с новейшими российскими образцами, в том числе с теми, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Шойгу подчеркнул, что личное присутствие принца на форуме рассматривается российской стороной как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с РФ.