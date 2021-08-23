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    Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве

    Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что РФ настроена на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах.

    23 августа, 19:47
    <p>Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

    Фото © ТАСС / Виталий Невар

    Россия и Саудовская Аравия 23 августа заключили соглашение о военном сотрудничестве на форуме "Армия-2021". Документ в присутствии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу подписали замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и его коллега принц Халид ибн Салман Аль Сауд.

    "Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", сказал Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Xалидом ибн Салманом Аль Саудом.

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    Министр поблагодарил принца за посещение VII Международного военно-технического форума "Армия-2021", а также отметил, что на мероприятии представители Саудовской Аравии смогут ознакомиться с новейшими российскими образцами, в том числе с теми, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Шойгу подчеркнул, что личное присутствие принца на форуме рассматривается российской стороной как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с РФ.

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    Напомним, что 23 августа президент России Владимир Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры. Ранее Шойгу заявил, что ведомство на мероприятии подпишет контракты на 500 миллиардов рублей. В рамках форума представлено более 28 000 единиц современного оружия и техники, большая часть из них прошла боевые испытания.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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