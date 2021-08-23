Первый бюджетный компьютер на базе процессора "Эльбрус" представили на "Армии-2021"

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" презентовал в рамках форума "Армия-2021" прототип первого бюджетного компьютера на базе отечественного процессора "Эльбрус-2С3". Об этом сообщила пресс-служба компании. Как уточняет ТАСС, серийный выпуск микропроцессора и компьютера должен начаться в следующем году.

"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на международном военно-патриотическом форуме "Армия-2021" первый компьютер на базе российского процессора "Эльбрус-2С3", предназначенный для массового применения на регулируемом рынке в нижнем ценовом сегменте. Решение имеет высокую производительность при малых габаритах, обеспечивает высокую защиту информации за счёт российской разработки вычислительных ядер и соответствует всем требованиям к российской продукции", — отметили в концерне.

Там добавили, что "это настольный офисный компьютер с возможностью запуска приложений в двоичных кодах для зарубежных процессоров Intel и AMD". При этом в "Автоматике" пока не раскрыли цену компьютера, однако заметили, что она будет в несколько раз ниже текущего уровня стоимости компьютеров на процессорах "Эльбрус-8С/8СВ", которые производятся штучными партиями. В концерне также рассказали, что они прорабатывают возможность нескольких крупных поставок с госзаказчиками.

Добавим, что компьютер начального уровня создан на базе системы на кристалле "Эльбрус-2С3", имеет два ядра "Эльбрус" шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Данное устройство совместимо с российскими операционными системами.