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    Первый бюджетный компьютер на базе процессора "Эльбрус" представили на "Армии-2021"

    Представители концерна "Автоматика" отмечают, что это настольный офисный компьютер с возможностью запуска приложений в двоичных кодах для зарубежных процессоров Intel и AMD.

    23 августа, 20:11
    <p>Фото © <a href="https://www.ao-avtomatika.ru/media/news/kontsern-avtomatika-predstavil-na-armii-2021-prototip-pervogo-byudzhetnogo-kompyutera-na-baze-protse/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Автоматика"</a></p>

    Фото © "Автоматика"

    Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" презентовал в рамках форума "Армия-2021" прототип первого бюджетного компьютера на базе отечественного процессора "Эльбрус-2С3". Об этом сообщила пресс-служба компании. Как уточняет ТАСС, серийный выпуск микропроцессора и компьютера должен начаться в следующем году.

    "Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на международном военно-патриотическом форуме "Армия-2021" первый компьютер на базе российского процессора "Эльбрус-2С3", предназначенный для массового применения на регулируемом рынке в нижнем ценовом сегменте. Решение имеет высокую производительность при малых габаритах, обеспечивает высокую защиту информации за счёт российской разработки вычислительных ядер и соответствует всем требованиям к российской продукции", — отметили в концерне.

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    Там добавили, что "это настольный офисный компьютер с возможностью запуска приложений в двоичных кодах для зарубежных процессоров Intel и AMD". При этом в "Автоматике" пока не раскрыли цену компьютера, однако заметили, что она будет в несколько раз ниже текущего уровня стоимости компьютеров на процессорах "Эльбрус-8С/8СВ", которые производятся штучными партиями. В концерне также рассказали, что они прорабатывают возможность нескольких крупных поставок с госзаказчиками.

    Добавим, что компьютер начального уровня создан на базе системы на кристалле "Эльбрус-2С3", имеет два ядра "Эльбрус" шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Данное устройство совместимо с российскими операционными системами.

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    Напомним, что 23 августа президент России Владимир Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры. Ранее Шойгу заявил, что ведомство на мероприятии подпишет контракты на 500 миллиардов рублей. В рамках форума представлено более 28 000 единиц современного оружия и техники, большая часть из них прошла боевые испытания.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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