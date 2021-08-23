Байден и Джонсон договорились об эвакуации из Афганистана и после 31 августа
Именно в последний день лета заканчивается крайний срок вывоза людей. Ранее талибы обозначали эту дату как "красную черту".
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Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе в вопросе эвакуации из Афганистана всех, кто имеет на это право, причём и после 31 августа, когда завершается срок основной эвакуации. Об этом сообщает канцелярия британского правительства.
"Лидеры договорились продолжать работать вместе над тем, чтобы гарантировать, что все лица, имеющие право выехать [из Афганистана], могли сделать это, в том числе и после того, как начальная стадия эвакуации закончится", - говорится в сообщении.
Также стороны обговорили планы на предстоящую виртуальный саммит лидеров G7, отметив важность тесной координации с союзниками и партнёрами в разрешении текущей ситуации в Афганистане.
Ранее в Пентагоне пообещали завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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