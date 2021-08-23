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    Байден и Джонсон договорились об эвакуации из Афганистана и после 31 августа

    Именно в последний день лета заканчивается крайний срок вывоза людей. Ранее талибы обозначали эту дату как "красную черту".

    23 августа, 20:23
    <p>Фото © ТАСС / РА</p>

    Фото © ТАСС / РА

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе в вопросе эвакуации из Афганистана всех, кто имеет на это право, причём и после 31 августа, когда завершается срок основной эвакуации. Об этом сообщает канцелярия британского правительства.

    "Лидеры договорились продолжать работать вместе над тем, чтобы гарантировать, что все лица, имеющие право выехать [из Афганистана], могли сделать это, в том числе и после того, как начальная стадия эвакуации закончится", - говорится в сообщении.

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    Также стороны обговорили планы на предстоящую виртуальный саммит лидеров G7, отметив важность тесной координации с союзниками и партнёрами в разрешении текущей ситуации в Афганистане.

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    Ранее в Пентагоне пообещали завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей".

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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