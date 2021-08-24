Россия вернулась на первое место по турпотоку в Турцию

По данным ведомства, в период с января по июль 2021 года в Турции побывало более 1,55 млн россиян, при этом половина этих туристов пришлась на июль (807,7 тыс. человек). Как уточняется, второе место по итогам семи месяцев заняла Германия (1,26 млн туристов), а третье — Украина (1,12 млн). При этом по итогам первого полугодия на первом месте по турпотоку в Турцию находилась Незалежная. За этот период республику посетили 772,4 тыс. украинских туристов.