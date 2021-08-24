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    Россия вернулась на первое место по турпотоку в Турцию

    Более 50% всего объёма туристов с начала года пришлось на июль после отмены ограничений на полёты.

    23 августа, 21:00

    Фото © ТАСС / Zuma

    Россияне вернули себе первое место среди иностранных туристов, посетивших Турцию. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма республики.

    Эрдоган объявил о введении в Турции новых ограничений из-за ковида

    Эрдоган объявил о введении в Турции новых ограничений из-за ковида

    По данным ведомства, в период с января по июль 2021 года в Турции побывало более 1,55 млн россиян, при этом половина этих туристов пришлась на июль (807,7 тыс. человек). Как уточняется, второе место по итогам семи месяцев заняла Германия (1,26 млн туристов), а третье — Украина (1,12 млн). При этом по итогам первого полугодия на первом месте по турпотоку в Турцию находилась Незалежная. За этот период республику посетили 772,4 тыс. украинских туристов.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему в России отдыхать дороже, чем в Турции.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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