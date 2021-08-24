Foreign Policy: "Талибан" создаст совет из 12 человек для управления Афганистаном

Лидеры радикального движения "Талибан"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

По их данным, в этот совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб — сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный представитель экстремистской группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет и Ахмада Масуда — сына лидера антиталибского Северного альянса Ахмад Шаха Масуда, погибшего в 2001 году. Однако издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным. Согласно инсайдерам, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.