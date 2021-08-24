Foreign Policy: "Талибан" создаст совет из 12 человек для управления Афганистаном
По некоторым данным, лидеры радикалов хотели бы видеть в составе совета Ахмада Масуда, который возглавил сопротивление талибам в Панджшере.
Фото © ТАСС / EPA
Лидеры радикального движения "Талибан"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники.
По их данным, в этот совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб — сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный представитель экстремистской группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.
Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет и Ахмада Масуда — сына лидера антиталибского Северного альянса Ахмад Шаха Масуда, погибшего в 2001 году. Однако издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным. Согласно инсайдерам, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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