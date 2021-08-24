В США заявили, что талибы хотят иметь авиасообщение с внешним миром

Радикальное движение "Талибан"* хочет иметь в своём распоряжении действующий международный аэропорт в Кабуле, этот вопрос сейчас обсуждается с США, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

"Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они недвусмысленно дали нам понять, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт", — сказал Прайс на брифинге.

Представитель Госдепартамента добавил, что главное условие, которое США ставят для сохранение авиасообщения, — это бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть Афганистан.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.