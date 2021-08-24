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    В США заявили, что талибы хотят иметь авиасообщение с внешним миром

    Главное условие, которое ставит Вашингтон, — это бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть Афганистан.

    23 августа, 21:58
    <p>Фото © ТАСС / EPA</p>

    Фото © ТАСС / EPA

    Радикальное движение "Талибан"* хочет иметь в своём распоряжении действующий международный аэропорт в Кабуле, этот вопрос сейчас обсуждается с США, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

    "Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они недвусмысленно дали нам понять, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт", — сказал Прайс на брифинге.

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    Представитель Госдепартамента добавил, что главное условие, которое США ставят для сохранение авиасообщения, — это бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть Афганистан.

    Ранее сообщалось, что в аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и стран НАТО. Позже стало известно, что воздушная гавань прекратила обслуживание всех рейсов до особых указаний.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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