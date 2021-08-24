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    Составлен список городов с жильём дешевле 500 тысяч рублей

    В Москве и Подмосковье таких объектов недвижимости 1,1%, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 0,5%.

    23 августа, 23:06
    <p>Виды Омска. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

    Виды Омска. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

    Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

    Согласно исследованию экспертов федеральной сети "Этажи", в топ-5 вошли Омск (32%), Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%) и Воронеж (5,3%). Показатель в Москве и Подмосковье составляет 1,1%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 0,5%.

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    "Самое дешёвое жильё продаётся в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом, — отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

    Управляющий партнёр компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский добавил, что на рынке недвижимости лидера рейтинга Омска давно сформировался дефицит в сегменте новостроек, почти 100% сделок заключается со вторичным жильём. Волгоград и Челябинск же, по его словам, традиционно считаются одними из самых неблагополучных и неудобных для проживания крупных городов России.

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    Гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко призвал не забывать, что часто низкие цены назначаются из-за проблем с документами, которые оформлены неправильно, а также из-за незаконных перепланировок и других юридических проблем.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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