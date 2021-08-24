НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов 24 августа

    Первым с документом, который был подготовлен американскими специалистами, ознакомится президент США Джо Байден.

    23 августа, 22:56
    <p>Фото © ТАСС / AP</p>

    Фото © ТАСС / AP

    Американские эксперты ко вторнику, 24 августа, подготовят доклад о происхождении коронавируса. Сначала с ним ознакомится президент США Джо Байден, позже может быть обнародована несекретная версия. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    "На самом деле это будет завтра — пометьте в ваших календарях", — сказала Псаки 23 августа во время беседы с журналистами.

    Китайские СМИ обвинили США в сокрытии первых случаев заражения ковидом

    Китайские СМИ обвинили США в сокрытии первых случаев заражения ковидом

    По её словам, американский лидер первым изучит выводы экспертов, содержащиеся в полной версии доклада. Подготовка общедоступной редакции займёт ещё несколько дней.

    "Точной даты [обнародования] у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдёт через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего", — подчеркнула она.

    Стоит отметить, что от доклада американских специалистов ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении ковида.

    ВОЗ опровергла обвинения в сговоре с Китаем по ситуации с коронавирусом

    ВОЗ опровергла обвинения в сговоре с Китаем по ситуации с коронавирусом

    Ранее в ВОЗ признали возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса. Вместе с тем руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Питер Эмбарек отметил, что на сегодняшний день эксперты продолжают работать сразу с несколькими сценариями появления CoViD-19.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Талибы захватили несколько американских самолётов и ракет в Афганистане

      сегодня в 23:42

      Байден и Джонсон договорились об эвакуации из Афганистана и после 31 августа

      сегодня в 20:23

      "Дельту боятся больше, чем вакцину": Медики объяснили, зачем "Спутник" модифицировали под новый штамм

      сегодня в 21:40

      Уже трое детей родились на эвакуационных рейсах из Афганистана

      сегодня в 23:13

      "Я тоже натуральный блондин": Милохин захотел занять место императора российской эстрады после смерти Баскова

      сегодня в 23:27

      Новости партнеров

      Layer 1