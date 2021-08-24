Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов 24 августа

Американские эксперты ко вторнику, 24 августа, подготовят доклад о происхождении коронавируса. Сначала с ним ознакомится президент США Джо Байден, позже может быть обнародована несекретная версия. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На самом деле это будет завтра — пометьте в ваших календарях", — сказала Псаки 23 августа во время беседы с журналистами.

По её словам, американский лидер первым изучит выводы экспертов, содержащиеся в полной версии доклада. Подготовка общедоступной редакции займёт ещё несколько дней.

"Точной даты [обнародования] у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдёт через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что от доклада американских специалистов ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении ковида.