В ВОЗ признали возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса
При этом исследователь отметил, что на сегодняшний день эксперты продолжают работать сразу с несколькими сценариями появления CoViD-19.
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Версия с утечкой коронавируса из китайской лаборатории может оказаться правдивой. Такое мнение выразил датский учёный, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек.
"Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории, который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в городе Ухань", — сообщил он в эфире телеканала TV 2.
Эксперт ВОЗ рассказал, что на данный момент учёные пока не нашли точного источника распространения вируса, сейчас они рассматривают несколько сценариев. При этом он подчеркнул, что версия с лабораторным происхождением является лишь гипотезой.
Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.
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