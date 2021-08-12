В ВОЗ признали возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса

Версия с утечкой коронавируса из китайской лаборатории может оказаться правдивой. Такое мнение выразил датский учёный, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек.

"Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории, который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в городе Ухань", — сообщил он в эфире телеканала TV 2.