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    Талибов обвинили в использовании похищенных детей как живых щитов

    По словам вице-президента Салеха, также они не пропускают поставки продуктов питания и топлива в регион Андараб, из-за чего сложилась ужасная гуманитарная ситуация.

    23 августа, 23:59
    <p>Фото © ТАСС / AP</p>

    Фото © ТАСС / AP

    Боевики радикального движения "Талибан"* похищают детей и используют их в качестве живых щитов в регионе Андараб северной провинции Баглан. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который не признал власти талибов и объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

    "На протяжении двух последних дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", — написал политик в "Твиттере".

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    По словам Салеха, также талибы не пропускают поставки продуктов питания и топлива в Андараб, из-за чего сложилась ужасная гуманитарная ситуация. Тысячи женщин вынуждены бежать в горы, утверждает вице-президент.

    В свою очередь, Мохаммад Масуд Андараби, который был министром при бежавшем президенте Ашрафе Гани, заявил: "Злодеяния талибов против мирного населения не имеют оправданий". Он призвал международные организации в области прав человека провести расследование действий "Талибана" в Андарабе.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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