Талибов обвинили в использовании похищенных детей как живых щитов

Боевики радикального движения "Талибан"* похищают детей и используют их в качестве живых щитов в регионе Андараб северной провинции Баглан. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который не признал власти талибов и объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

"На протяжении двух последних дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", — написал политик в "Твиттере".

По словам Салеха, также талибы не пропускают поставки продуктов питания и топлива в Андараб, из-за чего сложилась ужасная гуманитарная ситуация. Тысячи женщин вынуждены бежать в горы, утверждает вице-президент.

В свою очередь, Мохаммад Масуд Андараби, который был министром при бежавшем президенте Ашрафе Гани, заявил: "Злодеяния талибов против мирного населения не имеют оправданий". Он призвал международные организации в области прав человека провести расследование действий "Талибана" в Андарабе.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.