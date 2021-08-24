Талибы захватили несколько американских самолётов и ракет в Афганистане
В Пентагоне произошедшее вызвало серьёзную обеспокоенность, там рассматривают возможность удара по военным складам после завершения эвакуации.
Фото © ТАСС / Zuma
Представители радикального движения "Талибан"* завладели несколькими американскими самолётами, военными вертолётами и противотанковыми ракетами. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что произошедшее вызвало серьёзную обеспокоенность в американском Пентагоне. Как утверждают источники телеканала, решение о ликвидации захваченного талибами оружия в США пока не принято.
"Возможно, талибам будет трудно использовать вертолёты и самолёты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", — подчёркивают собеседники Al-Arabiya.
Добавим, что власти Штатов ожидают завершения процесса эвакуации людей из Кабула, чтобы принять решение о проведении отдельных операций, включая удары по военным складам.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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