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    Талибы захватили несколько американских самолётов и ракет в Афганистане

    В Пентагоне произошедшее вызвало серьёзную обеспокоенность, там рассматривают возможность удара по военным складам после завершения эвакуации.

    23 августа, 23:42
    <p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

    Фото © ТАСС / Zuma

    Представители радикального движения "Талибан"* завладели несколькими американскими самолётами, военными вертолётами и противотанковыми ракетами. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

    Отмечается, что произошедшее вызвало серьёзную обеспокоенность в американском Пентагоне. Как утверждают источники телеканала, решение о ликвидации захваченного талибами оружия в США пока не принято.

    "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолёты и самолёты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", — подчёркивают собеседники Al-Arabiya.

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    Добавим, что власти Штатов ожидают завершения процесса эвакуации людей из Кабула, чтобы принять решение о проведении отдельных операций, включая удары по военным складам.

    Ранее в Пентагоне предупредили о значительной угрозе эвакуационным самолётам в Кабуле.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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