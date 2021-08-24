Талибы захватили несколько американских самолётов и ракет в Афганистане

Представители радикального движения "Талибан"* завладели несколькими американскими самолётами, военными вертолётами и противотанковыми ракетами. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что произошедшее вызвало серьёзную обеспокоенность в американском Пентагоне. Как утверждают источники телеканала, решение о ликвидации захваченного талибами оружия в США пока не принято.

"Возможно, талибам будет трудно использовать вертолёты и самолёты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", — подчёркивают собеседники Al-Arabiya.

Добавим, что власти Штатов ожидают завершения процесса эвакуации людей из Кабула, чтобы принять решение о проведении отдельных операций, включая удары по военным складам.

Ранее в Пентагоне предупредили о значительной угрозе эвакуационным самолётам в Кабуле.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.