"Волкодав" из НКВД: почему литовские "лесные братья" тряслись от страха при одном имени Нахмана Душанского

Он поклялся отомстить за убитых родных и сделал это. После краха СССР очнувшийся прибалтийский нацизм начал было охоту на советского офицера, но не только не получил желаемого, но и проиграл все иски в Европейском суде.

Судьба советского сотрудника НКВД Нахмана Душанского оказалась тесно сплетена с судьбами тысяч других евреев, родившихся и выросших в Прибалтике. Жизнь многих была печальна: при литовцах и латышах они влачили нищенское существование, подвергались гонениям. Многие после присоединения Прибалтики к СССР, нисколько не колеблясь, пошли служить советской власти, и многие из них погибли во время войны, когда было убито 300 000 прибалтийских евреев.

Руку к этому приложили не только немцы, но и батальоны "Ваффен-СС", сформированные из эстонцев, латышей и литовцев. Отец и мать Нахмана были застрелены литовскими полицаями в гетто, из 11 братьев и сестёр выжил только один. Брат Песах и сестра Рахель были убиты литовцами, когда пытались уйти в сторону фронта. Нахману Душанскому было за что мстить.

Из нищеты — в советские офицеры

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Он родился в 1919 году в литовском городке Шяуляй. Детство было тяжёлым: многодетная семья, почти слепой отец работал грузчиком. Нахман рано увлёкся революционной борьбой и в 16 лет по делу о восстании крестьян был брошен в местную тюрьму. Немцы, содержавшиеся в отдельных камерах, воровали еду и грозили, что скоро всех зарежут. Из-за Немана доносились песни немецких пограничников: "Еврейская кровь течёт из-под ножа…"

Нахман сам прочёл "Майн кампф" и понял, что немцы не шутят. В 1938 году там же, в тюрьме, окончил восемь классов и вступил в Коммунистическую партию Литвы. Когда Литву присоединили к СССР, Нахман был освобождён. Как бывалому подпольщику и коммунисту ему предложили работать в НКВД в Шяуляе. В НКВД Душанский пошёл, но в Шяуляе работать отказался, попросился на границу. "Вы будете обращаться ко мне за информацией о земляках, а я не доносчик!" — так дерзко ответил он вербовщикам.

Когда принёс первую зарплату матери, та не поверила — решила, что сын украл. Целой общиной её пришлось убеждать, что Советы действительно платят за работу хорошие деньги. Перед войной Нахман служил в Тельшяе оперуполномоченным. Ловил просачивающихся в Литву немецких шпионов и диверсантов из Кёнигсберга.

Зимой 1941 года задержал несколько шпионов с радиопередатчиками, а с весны фашистские агенты стали оказывать ожесточённое сопротивление. "Они даже рук не поднимали, — вспоминал ветеран. — Стрелять приходилось часто". Всего за весну с участием 22-летнего Душанского было задержано 40 вооружённых диверсантов.

"Пусть сгниют в колымских снегах!"

"Лесные братья". Фото © Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Война началась для Душанского с прерванного отдыха в Крыму — он получил срочное предписание вернуться в Литву. В Шяуляй приехал, когда на город упали первые немецкие бомбы. Успел зайти домой, взял оружие, отвёл родителей на вокзал, где ждал поезд, и уехал на точку сбора. Только после войны он узнал, что родители не уехали. Какой-то умник приказал "отставить панику" и выгрузил всех пассажиров на перрон.

Вечером 22 июня отряд пограничников и сотрудников НКВД вступил в первые бои с фашистами. 210 бойцов уничтожали отдельные группы врага, но под напором немцев были вынуждены отступить к Пскову. Сам Душанский был легко ранен в ногу, но в госпиталь ехать отказался. Позже группу отправили в Москву.

Сталин распорядился, чтобы за его охрану отвечали "прибалтийские стрелки", которых считали самыми преданными. Душанский с другими офицерами НКВД охранял порядок во время известного парада 7 ноября 1941 года, откуда полки уходили на фронт.

В 1942 году он обучался в разведшколе НКВД, с 1943 года получил под начало отряд в 12 человек и приступил к выполнению заданий. Группа Нахмана по разнарядке сверху привела из-за линии фронта 11 языков — высших офицеров вермахта. При этом Нахман умудрился не потерять ни одного бойца.

Вскоре его группа стала принимать участие в войсковых операциях. При наступлении сотрудники НКВД часто шли первыми — их задачей было захватывать генералов СС, начальников полиции, карателей. В Любавичах они задержали коменданта, бургомистра и начальника полиции Жарыхина. Последнего военно-полевой трибунал приговорил к повешению на месте, но верёвка лопнула — и жители города сами растерзали палача.

Когда отряд Душанского въехал в оставленный фашистами Каунас, Нахман увидел такие ужасы террора литовцев против евреев, коммунистов и русских, что поклялся: "Не устану мстить, пока каждый из палачей не будет лежать в могиле или гнить в колымских снегах…"

К 1945 году он был капитаном, имел боевые награды: ордена Великой Отечественной войны I и II степени, медаль "За отвагу". Но самое главное предстояло сделать после войны — надо было очистить леса Прибалтики от бандитов.

"Волкодав" Душанский

Нахман Душанский рядом с ликвидированным "лесным братом". Фото © RuBaltic.Ru

Летом 1944 года Нахмана перевели в Каунас — в отдел по борьбе с бандитизмом. Фронт работ был обширен, ведь с нацистами сотрудничало 36 800 литовцев. Больше тысячи диверсантов были засланы в республику в 1945 году. Но реально бандитизм расцвёл после речи Черчилля в Фултоне в 1946 году, кода тот объявил о начале холодной войны.

Именно тогда от Берии поступило предложение завезти в Литву 250 тысяч солдат, прочесать республику и решить вопрос раз и навсегда. Но первый секретарь ЦК КП Литвы Антанас Снечкус выбрал путь примирения с бандитами. Тем, кто не запятнал руки кровью, было обещано прощение, если выйдут из лесов и сдадут оружие. Во время боевых действий в руки НКВД попал архив СС, благодаря которому стали известны имена 8800 карателей — отсеять остальных не составляло труда.

Нахман Душанский занимался оперативной работой — создавал агентурную сеть, засылал своих людей к бандитам. Благодаря его кропотливой работе удалось убедить главарей бандитов сдаться, из леса было выведено больше пяти тысяч человек. Душанский был беспощаден к врагам, за что его прозвали "волкодавом", и при этом хитёр как лис. Он убеждал бандитов, что сейчас лучше сдать оружие и жить мирно, пока не придут американцы или англичане. А после того как бандиты сдавались, он тщательно искал среди них полицаев и карателей. Возможно даже, методы его допросов были далеки от гуманизма, но и преступления были чудовищны.

Душанского бандиты боялись как огня — знали, что у него с ними личные счёты. Нахман сумел отомстить за родных. Он нашёл литовцев, убивших его сестру и брата. Известно, что банда, в которую входили убийцы, была осуждена полностью, поголовно, а главарь расстрелян.

Бандиты разницы не видят

После войны много беспокойства мирным жителям доставляли два отморозка. Это были ярый антисоветчик, главарь "лесных братьев" Йонас Жемайтис и уроженец США Адольфас Раманаускас. Оба были хорошими организаторами и в 1948 году на встрече решили создать общую банду. Так в Литве появился "Союз борцов".

Йонас Жемайтис. Фото © RuBaltic.Ru

Москва требовала от литовского МГБ поймать бандитов, но те всё время ускользали от рук правосудия. Тогда Душанский начал длительную и кропотливую разработку. Только в 1952 году ему удалось завербовать одного из членов банды, который указал бункер, где скрывался Жемайтис. Было решено брать его живым. Сотрудники МГБ закинули в бункер химическую гранату и без труда задержали задохнувшегося главаря.

На допросах, припёртый к стенке доказательствами, он стал охотно говорить, как собственными руками запихивал в газовые камеры упирающихся еврейских детей. А когда Душанский спросил его: "Вы же были интеллигентным человеком, почему вы так ненавидели евреев?!" — фашист парировал: "Но вы же воевали за Сталина?!" Разницы бандит не видел или делал вид, что не видит.

Адольфас Раманаускас. Фото © RuBaltic.Ru

Вскоре настала очередь и Раманаускаса, который жил по поддельным документам. Выйти на него помогли американские шпионы, которых забросили в 1955 году в Литву. МГБ было известно, что на руках американцев есть крупная сумма в долларах. Были поставлены под наблюдение все известные спекулянты, и вскоре Душанский задержал Раманаускаса в квартире валютчика.

Оба главаря бандформирований были приговорены к расстрелу. Сам Душанский так характеризовал врагов: "Они... были лично смелыми людьми, фанатично верили в правоту дела и жизней своих не жалели, этого у них не отнимешь. Но дорога, по которой они шли к достижению цели, залита реками еврейской, литовской и русской крови, и закрыть на это глаза невозможно..."

Уголовное дело от нацистов

Душанский ушёл из оперативников, когда понял, что переловил всех карателей. В Вильнюсе он получил специальность юриста, окончив местный университет, работал в КГБ. В 1971 году вышел в отставку и эмигрировал в Израиль. Там его встретили как героя. Во время работы в КГБ он многим помог уехать на Запад.

Литовские партизаны. Фото © Русская семерка

В 1990-х годах Литва завела против "волкодава" Душанского уголовное дело. Литовцы инкриминировали ему расстрелы заключённых в литовском лесу с 24 на 25 июня 1941 года, к которым Душанский не имел отношения, допросы с пристрастием и даже клевету на доблестных литовских националистов.

Разумеется, Израиль отказал Литве в выдаче героя. На обвинения старый "волкодав" с достоинством отвечал, что он честно служил советской власти и воевал с убийцами, карателями и нацистскими холуями. Кстати, один из осуждённых после войны бандитов пытался "добиться справедливости" в Европейском суде, но даже там ему отказали.

Нахман Душанский скончался на 89-м году жизни в Хайфе. В Литве его до сих пор ненавидят. Современная российская молодёжь увлекается поисками нацистов в Южной Америке и даже в Антарктиде. Но их не надо искать — они в открытую с факелами шествуют вдоль российских границ. Надо просто открыть глаза и увидеть.

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