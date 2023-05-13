Как узник концлагерей Чукарин, весивший 40 кг, завоевал на Олимпиадах пять золотых медалей по гимнастике Оглавление Донецкий паренёк Всем смертям назло Упорство и труд В 36 лет Виктор ушёл из спорта — непобеждённым Наши деды и прадеды были сделаны из другого теста. Они стремились к цели, не считались с собственными слабостями, ставили рекорды и строили великую страну. Ярким примером тому служит судьба семикратного олимпийского чемпиона Виктора Чукарина. 28401 28401 Фото © Getty Images

Донецкий паренёк

Виктор Чукарин появился на свет в 1921 году в селе Красноармейское Донецкой области. В Мариуполе, где Чукарин пошёл в школу, ему повезло с учителем физкультуры: фанат спортивной гимнастики Виталий Попович рано заметил талантливого парнишку и постарался развить его спортивные способности.

Продолжив обучение в металлургическом техникуме, Чукарин всерьёз занялся спортом и вскоре перешёл учиться в физкультурный техникум Киева. В 1940 году он стал чемпионом Украинской ССР по гимнастике и мастером спорта. Спортивной карьере не помешали ни бытовые трудности, ни арест отца, попавшего под репрессии 1937 года.

Фото © ТАСС / Василий Федосеев

Наверняка у молодого спортсмена были свои планы на жизнь — тренировки, первые свидания, учёба... Но всё перечеркнули фашистские орды, вторгшиеся в СССР. Молодой гимнаст записался на фронт добровольцем и попал в артиллерию. В составе 1044-го полка 289-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта он оборонял Киев, но уже в начале осени 1941 года был контужен и попал в плен к немцам.

Имя молодому советскому солдату на четыре года заменила татуировка 10491. Вместе с десятками тысяч других военнопленных Чукарин прошёл настоящий ад — голод, холод, болезни, отсутствие элементарных условий для жизни, паёк в 300 граммов баланды, побои, издевательства и непрекращающийся изматывающий физический труд "на благо высшей расы".

Всем смертям назло

Сначала его отправили с Украины в Прибалтику. Оттуда — в Польшу, а уже из Польши — в Германию. Прежде чем попасть в лагерь Зандбостель, Виктор прошёл через 16 концентрационных лагерей один другого страшнее. Побывал даже в Бухенвальде. Русских немцы ненавидели особенно — им не полагалось никаких медикаментов, никакой помощи Красного Креста, а единственной наградой за труд была смерть. Всего в концлагере Зандбостель было загублено 50 тысяч человеческих жизней. Чукарин стал одним из тех, кто выжил назло всему.

Через некоторое время после пребывания в концлагере часть военнопленных, знакомых с крестьянским трудом, распределили на работы к немецким фермерам. Хозяева "русским рабам" попадались разные — иные и запороть могли до смерти. Но судьба была милостива к Чукарину — он попал в частное хозяйство Брюнсов в рыбацком посёлке Нойфельд. Если хозяева и заметили, что русский "доходяга" ничего не понимает в крестьянской работе, то виду не подали, а отправили его на самую лёгкую работу. Более того, пытались как могли подкормить. А Чукарин не унывал — видимо, это было удивительное свойство русского характера — несмотря на множество смертей, которые каждый день случались вокруг, он не верил, что может умереть. Едва оправившись от недоедания, он снова стал заниматься — сделал турник, подсматривал у немцев упражнения: спортивная гимнастика была настоящим культом в нацистской Германии. Быть может, именно тогда Чукарин и дал себе слово: когда закончится война, "уделать" "высшую расу" на всех соревнованиях.

Последние дни войны Чукарин провёл на самом севере Германии — в одном из последних лагерей для военнопленных. Перед капитуляцией нацисты решили уничтожить всех рабов — для этого военнопленных согнали на заминированную баржу, которую вывели в Балтийское море. Однако бомба не сработала. Несколько дней запертых в трюмах узников носило по ледяной Балтике, пока баржу не перехватили англичане.

На родине Чукарина ждал ещё один удар: в его дом попала бомба, от него осталась лишь груда камней. К счастью, соседи рассказали, что семья Виктора — мама, брат и сестра — оказалась жива: все они ютились у бабушки в Старой Казани. Мать узнала сына только по шраму на голове — он упал в детстве со скирды. Весил будущий олимпиец 40 килограммов и мог подтянуться на турнике два раза.

Упорство и труд

Вместе с таким же бывшим военнопленным Павлом Сливкой Чукарин оборудовал на Мариупольском металлургическом заводе спортивный зал, стал работать с молодёжью. Сам тренировался ежедневно по три с половиной часа.

Однако результаты приходить не спешили. На чемпионате СССР 1946 года Виктор занял только 12-е место и провалился на экзаменах при поступлении в Киевский институт физкультуры. Казалось бы, на спортивной карьере можно поставить крест — всё же уже 25 лет, за плечами испытания, которые другим и в кошмаре не привиделись бы, но он сжал зубы ещё раз и продолжил тренировки. Через год переехал во Львов и поступил в местный институт физкультуры, в 1947 году был уже пятым в общесоюзном зачёте, ещё через год — четвёртым, а в 1949 году стал победителем чемпионата СССР.

Фото © ТАСС / Леонид Доренский

В 1948 году Виктор женился на гимнастке Клавдии Зайцевой, в 1950 году у него появилась первая дочь Виктория, а в 1954 году — дочь Ольга. Викторию Чукарин называл своим талисманом — к Олимпиаде 1952 года в Хельсинки он подошёл абсолютным лидером СССР. Тренерам не оставалось ничего другого, как отправить 31-летнего спортсмена защищать честь страны. Они не прогадали: из 22 олимпийских медалей по гимнастике шесть принёс стране Виктор — четыре золота и два серебра. Он уступил соперникам лишь на перекладине и в вольных упражнениях — здесь гимнасту не хватало лёгкости, изящества. В результате золото за вольные упражнения уехало в Швецию, за перекладину — в Швейцарию. Германии досталось лишь серебро на перекладине. Его завоевал немец Альфред Шварцман, причём медаль ему пришлось разделить со шведом Йозефом Штальдером. Чукарин стал абсолютным чемпионом Олимпийских игр.

Он возвращался в СССР победителем — он победил не только соперников, но также себя и обстоятельства. Закалка войны помогла ему стать чемпионом на чемпионате мира в 1954 году. Во время опорного прыжка он сломал палец, но, преодолевая боль, выступил ещё на двух снарядах и разделил чемпионство с другим советским гимнастом — Муратовым.

Фото © ТАСС / Александр Катков

На Олимпиаду в Мельбурн в 1956 году Виктор ехал ветераном: ему было уже 35 лет. В этом возрасте он решил в многоборье подтвердить статус абсолютного чемпиона. Борьба на помосте разыгралась нешуточная — главным соперником Виктора стал 25-летний японский гимнаст Такаси Оно. Японец закончил выступление в вольных упражнениях с высоким результатом — 9,85, и Чукарину нужно было достичь немыслимого — на нелюбимых им вольных упражнениях набрать 9,95 балла. Он собрал волю в кулак и выступил так, что судьи, как по заказу, выдали требуемые баллы. "У него невозможно выиграть!" — покачал головой японский спортсмен.

В 36 лет Виктор ушёл из спорта — непобеждённым

На Олимпиаду в Мюнхен 1972 года Чукарин приехал в новом качестве — тренером сборной. В 1974 году Чукарину присвоили звание заслуженного тренера СССР. К сожалению, ни один из его учеников так и не смог повторить его достижений. Его не стало в 1984 году. Последние годы жизни великий спортсмен боролся с раком и скрывал свой недуг от родных — не хотел лишний раз волновать. Воистину — Господь даёт такие тяжёлые испытания лишь тем, кто способен их выдержать.

Авторы Майя Новик