Главарь, гнувший подковы: как в Ленинграде покончили с бандой в 120 человек
Банда Чугуна была одной из самых жестоких в Петрограде. Она отличалась многочисленностью и крайней свирепостью. Почерк у грабителей был всегда один и тот же: переодетые кадровыми военными бандиты подъезжали к интересовавшему их "объекту" — богатой квартире или особняку — на машинах, уверенно заходили внутрь, перекрывали выходы и доставали оружие. Обитателей особняков вместе с истопниками и слугами сгоняли в одну комнату, а потом безнаказанно грабили, вывозя всё самое ценное. При малейшем сопротивлении убивали всех, не жалея ни женщин, ни маленьких детей.
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Главарём отморозков был отъявленный головорез по кличке Чугун. До войны Чугун, он же Иван Кузнецов, работал на скотобойне — резал крупный рогатый скот. Но думать, что он был законопослушным гражданином, — огромная ошибка. Бандитской была вся его семья: отца, занимавшегося торговлей мясом и разбойничавшего по дорогам, повесили, брат разбойника — Яшка Кошелёк — прославился тем, что в 1919 году остановил автомобиль, в котором ехал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, и высадил его на тротуар, отобрав у него машину. На ней бандиты хотели совершить налёт. Поговаривали, что Яшка, узнав, кого именно он высадил, вернулся на место преступления с твёрдым намерением захватить Ленина, чтобы потребовать за него выкуп, но опоздал: тот скрылся.
Во время Первой мировой войны Чугуна мобилизовали в армию. Однако дисциплина и служение Отечеству не пришлись ему по душе. Он дезертировал и сколотил огромную банду в 120 человек, которая держала в страхе Петроград и его окрестности. Иногда отморозки куда-то исчезали, но каждый раз спустя месяц или два возвращались. И снова улицы города содрогались от выстрелов, криков и плача.
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Своих разнузданных бандитов Чугун держал в железной узде. Даже бывалые уголовники боялись его огромных кулачищ, ведь главарь без труда гнул подковы и мог одним ударом убить быка. Неугодных он расстреливал, а иногда с видимым удовольствием медленно душил, глядя в глаза. С точки зрения рядовых членов банды, убивал "за дело" — тех, кто воровал у своих или утаивал часть награбленного.
Своими ближайшими подручными Чугун считал двух помощников — Пивоварова и Агафонова. Они снабжали бандитов документами, пропусками, угоняли автомобили и могли найти укрытие, где можно было отсидеться. Поставляли оружие: винтовки, револьверы, ножи. Ведущие роли в банде играли уголовники: Володька Гужбан, Ванька Повар, Федька Каланча. Война и революционные беспорядки были Чугуну только на руку: в образовавшемся вакууме власти можно было грабить, насиловать и убивать, не опасаясь возмездия.
Охотники за бандитами
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Чугун не знал, что в Петрограде есть люди, которые за ним пристально наблюдают и уже складывают в особую папочку все документы, касающиеся его "художеств". Были подсчитаны все убийства, совершённые сообщниками Чугуна, — а их было больше 20. Среди жертв банды значились артельщики Народного банка. Был задокументирован тот факт, что Чугун лично убил обывательницу Табачникову: она отказалась отдавать бандитам золотые украшения. Были подшиты в папочке и показания свидетелей ограбления квартиры в Апраксином переулке.
Кем же были эти люди, среди всеобщей разрухи и безвластия скрупулёзно подсчитывавшие бандитские грехи? Это были опытные сотрудники царской полиции. Не было уже ни её, ни империи, но оставалась страна, и эти люди точно знали: она выстоит. Когда-нибудь наступит порядок, и тогда каждый бандит ответит за каждый выстрел и каждый украденный рубль. Они старались сберечь старые архивы, накапливали сведения о новых бандах, ворах и контрабандистах.
Одним из таких людей был Сергей Кренев. Бывший полицейский на собрании Петроградского управления уголовного розыска в ноябре 1917 года открыто поддержал власть большевиков, прекрасно осознавая, что лучше хоть такая власть, чем никакой. Он предложил помочь большевикам навести в городе порядок, иначе Петроград будет просто разграблен уголовными элементами. Был согласен на самом деле работать за идею, даже если ему не будут платить. Кренев в буквальном смысле слова призывал спасти Петроград.
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В работу включился ещё один человек яркой судьбы и железного характера — матрос Балтийского флота Владимир Кишкин. Этот бесстрашный человек буквально жил на работе, ни семьи, ни дома у него не было. Один его глаз закрывала чёрная повязка, а на голове всегда красовалась бескозырка. Бандиты знали: пуля его не берёт. Она действительно всегда пролетала мимо. А стреляли в Кишкина почти все главари петроградских банд. Стрелял в него однажды и Чугун. И, как водится, промахнулся.
Помимо этой колоритной пары в поимке Чугуна принимали участие менее опытные сотрудники Петроградского управления угрозыска, вчерашние солдаты и рабочие: Иван Бодунов, Аркадий Кирпичников и Пётр Громов. Именно опыт и знание бандитской психологии позволили Сергею Креневу вычислить ближайших помощников Чугуна и начать ликвидацию банды с них. Вскоре свои места в "Крестах" заняли несколько незначительных бандитов. Сотрудники УГРО вели допросы, но информации по Чугуну было мало: главарь никому не доверял и планами ни с кем не делился.
Иван Бодунов. Фото © Миртесен
Взяли сонным
Фото © Миртесен
Милиционерам помог случай. На одной из станций Виндаво-Рыбинской железной дороги был найден тяжелораненый человек: его несколько раз пырнули ножом в живот и грудь. В карманах раненого нашли документы сотрудника уголовного розыска, однако такого человека в петроградском управлении не было, документы оказались поддельными. Кренев без труда опознал в нём закадычного дружка Чугуна — Володьку Гужбана, бандиты расправились с ним при дележе добычи. Сыщики сделали вид, что с документами всё в порядке, бандита отвезли в госпиталь, где и выходили. Но стоило Гужбану выйти за порог, как за ним была установлена слежка.
Ни о чём не подозревавший бандит "показал" сыщикам все адреса и даже штаб-квартиру Чугуна, в которой находился основной склад награбленного, — в Троицком переулке в доме № 6. Банду было решено брать.
Ночью с 14 на 15 сентября 1920 года отряды наиболее опытных сотрудников уголовного розыска одновременно разъехались по всем известным адресам. И не зря. Чугуна взяли в одном из домов без единого выстрела: главарь спал. Помимо него было взято 30 бандитов, а общее число сообщников составило 120 человек. До утра милиционеры вывозили награбленное преступниками добро и целый арсенал оружия.
Неудачный прыжок
Оперативная группа у входа в Управление Ленинградского губернского уголовного розыска. Фото © Миртесен
Однако одно дело — взять бандитов. Совсем иное — доказать их вину, заставить давать показания. До этого момента все задержанные преступники настаивали на своей невиновности — мол, грабил и убивал Чугун с присными, а мы мимо проходили. Однако арест Чугуна оказал на многих поистине волшебное воздействие. Языки стали потихоньку развязываться.
А вот сам Чугун колоться не спешил. Как писала в книге "Уголовный розыск. Петроград. Ленинград. Петербург" автор Валерия Пименова, бандит отмалчивался, тянул время, надеялся на побег. Бежать пытался дважды. В первый раз это произошло по дороге из камеры в допросную. Чугун вырвался от конвоиров, бросился к окну, разбил головой стекло, но выпрыгнуть не успел: его задержали. Во второй раз Чугун проделал то же самое, но успел разбить окно и сигануть вниз с третьего этажа. Далеко уйти ему не дали — охрана у ворот тут же взяла его на мушку. Бандита перевязали и отправили обратно в камеру. Лишь убедившись, что сбежать не удастся, Чугун стал рассказывать о своих злодеяниях. Всё было буднично и просто: убил, присвоил, прогулял. Деньги не считал, тратил их на водку и женщин. Никаких других устремлений в голове убийцы, вора и дезертира не было. Только самые примитивные желания.
В ноябре 1920 года Иван Кузнецов по кличке Чугун и его подручные были приговорены к расстрелу. Брата Чугуна — Яшку Кошелька — расстреляли годом ранее. Всего в 1920-х годах сыщики Петрограда ликвидировали 32 бандитские группировки. Но банда Чугуна всегда значилась под номером один.