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Врач описал алгоритм действий после контакта с заражённым коронавирусом

Доктор напомнил, что хотя бы одна прививка от коронавируса снижает риск инфицирования.

24 августа, 00:36

Фото © Pixabay

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов объяснил, что делать, если вы общались с человеком, а на следующий день выяснилось, что он заражён коронавирусом. В эфире радио Sputnik медик отметил, что сейчас, в условиях распространения штамма "дельта", человек узнаёт об инфицировании довольно быстро — в течение 2,5–5 дней.

"В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться," — рассказал Водовозов.

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Также эксперт призвал после контакта следить за своим состоянием и при появлении характерных симптомов CoViD-19 (повышение температуры, потеря обоняния, желудочно-кишечные расстройства) обратиться к врачу.

"Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы. То есть, соответственно, мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра", — подчеркнул Водовозов, пояснив, что чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы.

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Доктор напомнил, что снижает риск инфицирования хотя бы одна прививка от коронавируса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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