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    Зеленский раздал ордена участникам "Крымской платформы"

    Большинство политиков получили орден князя Ярослава Мудрого I степени.

    24 августа, 01:15
    <p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/20/11/21/716488226fbe3187ab38a05948e18aab_1629751137_extra_large.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

    Фото © president.gov.ua

    Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды участникам саммита "Крымская платформа", который состоялся в Киеве 23 августа. Об этом сообщается на сайте лидера Незалежной.

    Так, орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Словении Борут Пахор, президент Молдавии Майя Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис", — говорится в сообщении.

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    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен был награждён орденом князя Ярослава Мудрого II степени. Орден "За заслуги" I степени получил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и ряд других глав правительств.

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    Напомним, 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле сегодня заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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