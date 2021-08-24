Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за коронавируса
Теперь туристы могут посетить страну, если у них есть один из четырёх необходимых документов.
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Черногории ужесточили условия въезда в страну для иностранных граждан. Об этом говорится в заявлении правительства государства.
Из-за распространения коронавируса с 24 августа иностранцы смогут въехать в Черногорию при выполнении одного из четырёх условий. При себе необходимо иметь свидетельство о вакцинации (признаётся сертификат "Спутника V") или справку о перенесённом ковиде (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней с момента выдачи). Кроме того, посетить Черногорию можно при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до приезда, или отрицательного результата экспресс-теста (сделанного не более чем за 48 часов до приезда).
При этом без ограничений Черногорию могут посетить граждане Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косова и Северной Македонии. Российские же туристы должны будут предъявить один из четырёх вышеуказанных документов независимо от того, откуда они въехали в страну.
Напомним, что РФ не возобновила авиасообщение с Черногорией, попасть в неё можно только через третьи страны.
Ранее Лайф сообщал, что россиянам, сделавшим прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", разрешат приезжать на курорты Таиланда.
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