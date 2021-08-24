Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса с 24 августа иностранцы смогут въехать в Черногорию при выполнении одного из четырёх условий. При себе необходимо иметь свидетельство о вакцинации (признаётся сертификат "Спутника V") или справку о перенесённом ковиде (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней с момента выдачи). Кроме того, посетить Черногорию можно при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до приезда, или отрицательного результата экспресс-теста (сделанного не более чем за 48 часов до приезда).