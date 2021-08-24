В Госдуме предложили снизить требования к ГОСТу по тонировке автомобилей

Председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Парламентарий считает, что необходимо снизить требования к уровню светопропускающей способности плёнки на передних боковых стёклах с 70 до 50%. Нилов отметил, что к нему поступают многочисленные обращения граждан, указывающих на расхождение в трактовке документов сотрудниками Госавтоинспекции. Речь идёт о ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта". В нём указано, что светопропускание ветровых стёкол должно быть не менее 75%, а прочих — не менее 70%.

"Несмотря на то что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в ПДД", — говорится в документе, который депутат опубликовал в своём телеграм-канале.

Также, по словам Нилова, итоговое светопропускание ветровых стёкол на новых автомобилях может в лучшем случае составить 70–72%, то есть недотянуть до 75%.

"Разумная тонировка передних боковых стёкол позволяет избежать и критичного перегрева салона, и избыточного расхода топлива на кондиционирование. Рядовая семейная поездка в торговый центр оборачивается раскалённой машиной на стоянке... Тонировку пора убрать из "зоны риска" административки", — заявил депутат.