В Goldman Sachs предупредили о риске обвала доллара из-за "Талибана"

Американский доллар находится в опасности после того, как боевики радикального движения "Талибан"* захватили Афганистан. О том, что валюта может обвалиться, заявил главный экономист банка Goldman Sachs, экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил.

В статье, опубликованной в издании Project Syndicate, эксперт отметил, что доллар уже начал терять позиции на фоне ряда мировых процессов, а ситуация в Афганистане может усугубить эту тенденцию. При этом О'Нил напомнил, что валюта смогла успешно пережить кризисы в связи с войной во Вьетнаме и Ираке, однако в те времена большинство стран не стремились к свободному колебанию своих валют по отношению к доллару, и это первая причина возможного обвала, подчеркнул аналитик.

"Во-вторых, ряд стран, которые имели достаточный экономический вес, чтобы влиять на мировую валютную систему, а именно Япония, Германия (ранее Западная Германия) и, совсем недавно, Китай, приняли сознательное решение не делать этого", — добавил банкир.

По словам О'Нила, в КНР ранее замечали, что предпочли бы мировой валютный порядок, ориентированный на специальные права заимствования (SDR) и резервный актив Международного валютного фонда (МВФ), стоимость которого базируется на пяти валютах (доллар США, евро, юань, иена и британский фунт). Но этот вариант труднореализуем — в том числе потому, что его должен одобрить Вашингтон.

Третьим фактором является то, как доллар использует Правительство США. В качестве примера О'Нил приводит введение администрацией Дональда Трампа вторичных санкций против стран, которые вели дела с Ираном.

"Если нынешние или будущие лидеры США решат использовать доминирование доллара аналогичным образом (возможно, против стран, ведущих бизнес с враждебным Афганистаном), это может иметь существенное влияние на будущее валюты", — полагает специалист.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.