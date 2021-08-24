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    В Goldman Sachs предупредили о риске обвала доллара из-за "Талибана"

    По словам главного экономиста банка Джима О'Нила, есть три фактора, которые могут к этому привести.

    24 августа, 01:38

    Фото © Pixabay

    Американский доллар находится в опасности после того, как боевики радикального движения "Талибан"* захватили Афганистан. О том, что валюта может обвалиться, заявил главный экономист банка Goldman Sachs, экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил.

    В статье, опубликованной в издании Project Syndicate, эксперт отметил, что доллар уже начал терять позиции на фоне ряда мировых процессов, а ситуация в Афганистане может усугубить эту тенденцию. При этом О'Нил напомнил, что валюта смогла успешно пережить кризисы в связи с войной во Вьетнаме и Ираке, однако в те времена большинство стран не стремились к свободному колебанию своих валют по отношению к доллару, и это первая причина возможного обвала, подчеркнул аналитик.

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    "Во-вторых, ряд стран, которые имели достаточный экономический вес, чтобы влиять на мировую валютную систему, а именно Япония, Германия (ранее Западная Германия) и, совсем недавно, Китай, приняли сознательное решение не делать этого", — добавил банкир.

    По словам О'Нила, в КНР ранее замечали, что предпочли бы мировой валютный порядок, ориентированный на специальные права заимствования (SDR) и резервный актив Международного валютного фонда (МВФ), стоимость которого базируется на пяти валютах (доллар США, евро, юань, иена и британский фунт). Но этот вариант труднореализуем — в том числе потому, что его должен одобрить Вашингтон.

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    Третьим фактором является то, как доллар использует Правительство США. В качестве примера О'Нил приводит введение администрацией Дональда Трампа вторичных санкций против стран, которые вели дела с Ираном.

    "Если нынешние или будущие лидеры США решат использовать доминирование доллара аналогичным образом (возможно, против стран, ведущих бизнес с враждебным Афганистаном), это может иметь существенное влияние на будущее валюты", — полагает специалист.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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