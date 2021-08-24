Научная книга о лжи оказалась полна лжи

Книга "Вся правда о неправде" экономиста Дьюкского университета США Дэна Ариэли оказалась основана на лживых и выдуманных данных. Об этом пишет журнал The Economist.

Научное исследование вышло в 2012 году. Автор на основе статистических данных изучает проблему лжи и нечестности людей, а также рассказывает о способах борьбы с неправдой. Работа получила очень высокие оценки. Книгу даже использовали в правительственных учреждениях США.