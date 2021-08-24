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    Научная книга о лжи оказалась полна лжи

    Это выяснилось только спустя девять лет после её написания.

    24 августа, 02:46

    Фото © Pixabay

    Книга "Вся правда о неправде" экономиста Дьюкского университета США Дэна Ариэли оказалась основана на лживых и выдуманных данных. Об этом пишет журнал The Economist.

    Только попробуй обмануть: эксперты дали советы, как "читать" мужчин и женщин

    Только попробуй обмануть: эксперты дали советы, как "читать" мужчин и женщин

    Научное исследование вышло в 2012 году. Автор на основе статистических данных изучает проблему лжи и нечестности людей, а также рассказывает о способах борьбы с неправдой. Работа получила очень высокие оценки. Книгу даже использовали в правительственных учреждениях США.

    Однако спустя девять лет стало известно, что вся статистика, использованная Ариэли, была выдуманной. Сам автор утверждает, что ему об этом не было известно в момент написания книги.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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