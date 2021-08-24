Научная книга о лжи оказалась полна лжи
Это выяснилось только спустя девять лет после её написания.
Фото © Pixabay
Книга "Вся правда о неправде" экономиста Дьюкского университета США Дэна Ариэли оказалась основана на лживых и выдуманных данных. Об этом пишет журнал The Economist.
Научное исследование вышло в 2012 году. Автор на основе статистических данных изучает проблему лжи и нечестности людей, а также рассказывает о способах борьбы с неправдой. Работа получила очень высокие оценки. Книгу даже использовали в правительственных учреждениях США.
Однако спустя девять лет стало известно, что вся статистика, использованная Ариэли, была выдуманной. Сам автор утверждает, что ему об этом не было известно в момент написания книги.
Комментариев: 0