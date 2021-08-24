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    ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

    Отмечается, что эту схему очень полюбили мошенники, использующие её для хищения денег с банковских карт.

    24 августа, 02:59

    Фото © Pixabay

    За подмену телефонных номеров и, в частности, за организацию специальных сервисов, которые этим занимаются, следует ввести уголовную ответственность. Такое предложение содержится в письме Общероссийского народного фронта (ОНФ) главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, сообщает "Коммерсант".

    Отмечается, что схема с подменой номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. Как ранее сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, ежемесячно злоумышленники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей. Помимо наказания за подмену номеров общественники предлагают обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без санкции суда.

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    Стоит отметить, что инициативу о введении уголовной ответственности за телефонное мошенничество поддержал Центробанк. По данным регулятора, за первый квартал нынешнего года было выявлено свыше шести тысяч номеров, используемых злоумышленниками, что на 38% превышает аналогичные показатели 2020 года. В свою очередь, в Минцифры сообщили о разработке трёх концепций систем, направленных на борьбу с нежелательными звонками.

    В свою очередь, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что введение уголовной ответственности за подмену телефонных номеров вряд ли решит проблему — как минимум по той причине, что помимо мошенников подобного рода мерами для информирования клиентов пользуются банки, ретейлеры и сфера услуг.

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    "Запретительные меры в одной стране могут привести к тому, что злоумышленники используют аналогичные сервисы за рубежом. Бесконтрольные блокировки (без предупреждений и суда) могут привести к ложным срабатываниям, когда будут блокироваться и легальные сервисы", — добавил руководитель департамента Group-IB по расследованию высокотехнологичных преступлений Андрей Колмаков.

    С поддержкой инициативы ОНФ выступил директор технического департамента RTM Group Фёдор Музалевский. По его словам, проект ещё "достаточно сырой", однако сама мера по блокировке серых номеров относится к категории крайне актуальных задач. Он также предположил, что основной проблемой будет "техническая неготовность провайдеров и даже их незаинтересованность, ведь подменные номера — это трафик и он оплачивается".

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    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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