ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия

Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не согласился переходить под юрисдикцию автокефальной церкви, воссозданной нацистами. Об этом говорится в материалах, рассекреченных ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности".

Как пишет РИА "Новости", оккупировав Украину, нацистская Германия поддержала воссоздание Украинской автокефальной церкви, во главе которой назначили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Националисты оказали активную поддержку раскольникам. Однако большая часть православных епископов, оказавшихся на территории оккупированной Украины, провозгласили создание автономной Украинской церкви в юрисдикции Московской патриархии. Её главой был избран архиепископ Алексий (Громадский). В результате этого обострилась борьба между двумя церквями, участились случаи убийства бандеровцами автономных священников.

Среди этих документов, рассекреченных ФСБ, есть справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года. В ней он пишет о том, что автокефалисты решились уничтожить своего главного противника — митрополита Алексия.

"Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского", — отмечал Питирим.

Убийство Алексия произошло 7 мая 1943 года близ села Смыга (ныне посёлок городского типа в Дубенском районе Ровненской области Украины). Генеральный комиссар города Луцка вызвал митрополита из Почаевской лавры к себе по "школьным делам". При этом гебитскомиссар города Кременца предоставил ему автомобиль без охраны. Алексий в сопровождении секретаря, протоиерея Фёдора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8:30 в направлении Луцка.

"Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие, и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был ещё тёплый и имел семь ран", — докладывал Питирим.

Также он привёл мнение протоиерея Владимира Ковальского из города Дубны, утверждавшего, что Алексия убил так называемый лесной священник-националист Пётр Мельник, "прославившийся своими террористическими действиями". Позднее у Ковальского обнаружили крест с украшением, снятый с протоиерея Юркевича.