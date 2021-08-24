Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Лайфом прокомментировал предложение мэра Москвы Сергея Собянина отменить обязательное ношение масок педагогами на уроках. По словам собеседника, эта идея ему кажется логичной и замечательной.

"Я только что был на большом городском педсовете и могу с уверенностью сказать, что мы (учителя. — Прим. ред.) все, почти 100%, привиты. И от нас никакой опасности не исходит", — пояснил Ямбург.

Педагог отметил, что проводить в масках целый день уроки весьма неудобно. Тем более, как указал специалист, большинство столичных учителей уже привиты, а значит, не представляют угрозы для здоровья детей.