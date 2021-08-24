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    "От нас опасности не исходит": Заслуженный учитель РФ назвал логичной идею Собянина об отмене масок для педагогов

    По его словам, практически все школьные преподаватели уже привиты от коронавируса, а значит, не представляют угрозы для здоровья детей.

    24 августа, 11:10
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

    Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Лайфом прокомментировал предложение мэра Москвы Сергея Собянина отменить обязательное ношение масок педагогами на уроках. По словам собеседника, эта идея ему кажется логичной и замечательной.

    "Я только что был на большом городском педсовете и могу с уверенностью сказать, что мы (учителя. — Прим. ред.) все, почти 100%, привиты. И от нас никакой опасности не исходит", — пояснил Ямбург.

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    Педагог отметил, что проводить в масках целый день уроки весьма неудобно. Тем более, как указал специалист, большинство столичных учителей уже привиты, а значит, не представляют угрозы для здоровья детей.

    А ранее Сергей Собянин назвал сумму, в которую Москве обошлась борьба с коронавирусом. Большая часть из неё — это прямые расходы на противодействие пандемии. Но есть и упущенные доходы.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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