Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кода после вакцинации от ковида до шести месяцев

Действие QR-кода, выдающегося после вакцинации от коронавируса, может быть сокращено до полугода, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Об этом сказано на сайте Минздрава РФ.

"Срок действия QR-кода — один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации он может быть ограничен до шести месяцев", — говорится в записи.

В ведомстве также напомнили, что QR-код тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест, действует 72 часа, а у переболевших — шесть месяцев с даты выздоровления.