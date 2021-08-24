Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кода после вакцинации от ковида до шести месяцев
Сейчас люди, перенёсшие коронавирус, получают QR-код, действующий полгода, а привитые — на год.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Действие QR-кода, выдающегося после вакцинации от коронавируса, может быть сокращено до полугода, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Об этом сказано на сайте Минздрава РФ.
"Срок действия QR-кода — один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации он может быть ограничен до шести месяцев", — говорится в записи.
В ведомстве также напомнили, что QR-код тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест, действует 72 часа, а у переболевших — шесть месяцев с даты выздоровления.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с ковидом в стране. Одним из наиболее важных факторов, повлиявших на это, является вакцинация населения, отметил Александр Горелов.
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