Минимум с октября 2020 года : В Петербурге за сутки выявили всего 600 новых случаев коронавируса
Всего с начала пандемии в Северной столице заболело 568 476 человек, а вылечилось за тот же срок 545 686 петербуржцев.
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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 600. Прирост стал минимальным с 13 октября 2020 года, сообщает федеральный оперативный штаб. Днём ранее в городе выявили 691 случай заражения новой инфекцией, а всего с начала пандемии в Северной столице заболело 568 476 человек.
Кроме того, за сутки выздоровел 801 пациент, всего с начала пандемии в Петербурге вылечилось 545 686 человек. Число летальных исходов за сутки составило 39 случаев, а всего в городе умерло 20 332 человека.
Ранее Лайф сообщал, что в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Количество новых заболевших составило 18 833.
Напомним, что учёные рассчитали вероятность смерти всех людей на Земле от новой пандемии. Так, человек, родившийся в 2000 году, скорее всего, застанет вспышку опасной болезни в течение следующих 59 лет.
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