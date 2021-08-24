Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 600. Прирост стал минимальным с 13 октября 2020 года, сообщает федеральный оперативный штаб. Днём ранее в городе выявили 691 случай заражения новой инфекцией, а всего с начала пандемии в Северной столице заболело 568 476 человек.

Кроме того, за сутки выздоровел 801 пациент, всего с начала пандемии в Петербурге вылечилось 545 686 человек. Число летальных исходов за сутки составило 39 случаев, а всего в городе умерло 20 332 человека.

Ранее Лайф сообщал, что в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Количество новых заболевших составило 18 833.