Берлин ничего не должен Киеву из-за "Северного потока – 2". Так считают читатели немецкого издания Spiegel, которые раскритиковали канцлера Ангелу Меркель за слова о санкциях против РФ, в случае если Москва будет использовать газопровод как "политическое оружие".

"Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с "Северным потоком" мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать", — написала пользователь под ником BeckySharp.

Комментаторы заметили, что ни Россия, ни Германия не должны отвечать за украинский бюджет и его возможные потери из-за снижения платы за транзит газа. Некоторые пользователи напомнили, что строительство газопровода ФРГ начала, чтобы Украина больше не могла шантажировать Берлин, угрожая перекрыть поставку топлива. А читатель с ником Aleksandar уточнил, что благодаря "Северному потоку – 2" "Газпром" избавится от платы за транзит, что также положительно скажется на расходах немецких граждан на отопление.