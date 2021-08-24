"Подобострастная позиция возмущает": Немцы раскритиковали гарантии Украине по "Северному потоку – 2"
Комментаторы заметили, что ни Россия, ни Германия не должны отвечать за украинский бюджет и его возможные потери.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Берлин ничего не должен Киеву из-за "Северного потока – 2". Так считают читатели немецкого издания Spiegel, которые раскритиковали канцлера Ангелу Меркель за слова о санкциях против РФ, в случае если Москва будет использовать газопровод как "политическое оружие".
"Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с "Северным потоком" мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать", — написала пользователь под ником BeckySharp.
Комментаторы заметили, что ни Россия, ни Германия не должны отвечать за украинский бюджет и его возможные потери из-за снижения платы за транзит газа. Некоторые пользователи напомнили, что строительство газопровода ФРГ начала, чтобы Украина больше не могла шантажировать Берлин, угрожая перекрыть поставку топлива. А читатель с ником Aleksandar уточнил, что благодаря "Северному потоку – 2" "Газпром" избавится от платы за транзит, что также положительно скажется на расходах немецких граждан на отопление.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Германия будет выступать за введение новых антироссийских санкций. Также она считает, что договор с Украиной о транзите газа должен быть продлён, причём начинать переговоры по этому вопросу необходимо уже сейчас.
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