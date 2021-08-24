Вице-премьер Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стоимость транспортировки грузов машинами выросла за последние годы от 20 до 50%.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции и распорядилась проработать шаги по снижению цен на услуги транспортировки товаров. О этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", — отмечается в релизе.

В том числе на совещании обсуждались меры по снижению цен на социально значимые продукты. Как отмечено в сообщении, ФАС работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи.

По замечанию вице-премьера, средние потребительские цены на огурцы и томаты к началу лета снизились на 38,5% и 44,5%, на картофель — 12%, репчатый лук — около 7%. Как добавила Абрамченко, эти изменения связаны с поступлением на полки продуктов нового урожая, оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов.

Кроме того, зампред правительства поручила регионам продолжить работу по увеличению количества ярмарок и упрощению доступа представителей личных подсобных хозяйств и фермеров на торговые площадки.