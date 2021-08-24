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    Киев опроверг информацию об угоне украинского самолёта в Афганистане

    По данным МИД Украины, Незалежная выполнила три эвакуационных рейса и вывезла 256 человек, при этом захваченных самолётов не было.

    24 августа, 09:05
    <p>Фото © ТАСС / Sgt. Samuel Ruiz via ZUMA Press Wire</p>

    Фото © ТАСС / Sgt. Samuel Ruiz via ZUMA Press Wire

    Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об угоне украинского самолёта в Афганистане. По его словам, информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, а все самолёты, которые привлекал Киев для эвакуации граждан, вернулись.

    "Захваченных украинских самолётов в Кабуле или где-то ещё нет. Информация о "захваченном самолёте", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", цитирует УНИАН Николенко.

    Он напомнил, что Киев выполнил три эвакуационных рейса и вывез из Афганистана 256 человек.

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    Напомним, ранее СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина сообщили, что группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Это произошло на прошлой неделе.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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