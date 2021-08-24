Киев опроверг информацию об угоне украинского самолёта в Афганистане

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об угоне украинского самолёта в Афганистане. По его словам, информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, а все самолёты, которые привлекал Киев для эвакуации граждан, вернулись.

"Захваченных украинских самолётов в Кабуле или где-то ещё нет. Информация о "захваченном самолёте", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", — цитирует УНИАН Николенко.

Он напомнил, что Киев выполнил три эвакуационных рейса и вывез из Афганистана 256 человек.