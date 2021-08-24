Неизвестные захватили украинский самолёт в Афганистане и угнали его в Иран
О дальнейшей судьбе воздушного судна ничего не известно. Также неясно, будет ли Киев требовать его возвращения.
Фото © Pexels
Группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Это произошло на прошлой неделе, рассказал заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин.
"Наш самолёт захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолёт, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — приводит его слова "Общественное радио".
Енин отметил, что похитители были вооружены. При этом он ничего не рассказал о дальнейшей судьбе воздушного судна и будет ли Киев требовать его возвращения. Замминистра лишь заметил, что следующие три попытки эвакуации граждан также не увенчались успехом, так как украинцы не могли попасть на территорию аэропорта в Кабуле. По его словам, в последнюю неделю дипломатическая служба во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон договорились об эвакуации людей из Афганистана и после 31 августа. Именно в последний день лета заканчивается крайний срок вывоза. Ранее талибы* обозначали эту дату как "красную черту".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Лента новостей
"Обе педали тормозят": Экс-министр Украины назвал причины отсутствия развития страны
сегодня в 06:21
Пристегнитесь, наше путешествие начинается!: Космонавт показал завораживающие виды Земли из модуля "Наука"
сегодня в 06:08
Диетолог рекомендовала россиянам включить в рацион "кашу красоты"
сегодня в 06:08
Комментариев: 0