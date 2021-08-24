Неизвестные захватили украинский самолёт в Афганистане и угнали его в Иран

Группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Это произошло на прошлой неделе, рассказал заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин.

"Наш самолёт захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолёт, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — приводит его слова "Общественное радио".

Енин отметил, что похитители были вооружены. При этом он ничего не рассказал о дальнейшей судьбе воздушного судна и будет ли Киев требовать его возвращения. Замминистра лишь заметил, что следующие три попытки эвакуации граждан также не увенчались успехом, так как украинцы не могли попасть на территорию аэропорта в Кабуле. По его словам, в последнюю неделю дипломатическая служба во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон договорились об эвакуации людей из Афганистана и после 31 августа. Именно в последний день лета заканчивается крайний срок вывоза. Ранее талибы* обозначали эту дату как "красную черту".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.