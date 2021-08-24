Диетолог рекомендовала россиянам включить в рацион "кашу красоты"

Чтобы улучшить внешний вид и здоровье кожи, а также состояние сердечно-сосудистой системы, в рацион нужно включить перловку. Такой совет дала врач-диетолог Ольга Кораблёва.

"В перловке есть калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты", — приводит её слова РИА "Новости".

Кроме того, эта каша богата фосфором, незаменимым элементом для сердечно-сосудистой системы. Также она является диетическим продуктом, ведь на 100 граммов перловки содержится лишь 1,1 грамма жиров. Помимо прочего, эту крупу можно употреблять практически всем, за исключением людей с непереносимостью глютена.

Но Кораблёва предупредила, что переедать эту кашу не стоит, ведь она провоцирует газообразование. Также следует не давать её детям до трёх лет. Готовить же крупу нужно долго, не менее 50 минут и лучше в предварительно замоченном на ночь состоянии, заметила диетолог.