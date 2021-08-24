НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Назван неожиданный секрет уникального звука скрипки Страдивари

    При этом специалисты будут продолжать изучение легендарного музыкального инструмента.

    24 августа, 05:49
    <p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stradivarius_copy_from_the_17th_century_-_Old_Violin_for_Rhi~_(HDR).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia</a></p>

    Фото © Wikimedia

    Секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари заключается в особом химическом растворе, которым обрабатывали дерево, защищая его от паразитов. Об этом сообщили учёные Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition.

    В его состав входили квасцы, бура, медь, известковая вода и цинк. Таким образом подтвердилась гипотеза исследователя Джозефа Нагивари, выдвинувшего теорию о химическом происхождении звука скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы — Джузеппе Гварнери. Стоит отметить, что Нагивари принимал участие и в нынешнем исследовании.

    По словам специалиста, мастера того времени поняли этот секрет и хранили его в тайне. При этом, как именно химические вещества влияют на звучание музыкальных инструментов, ещё предстоит установить.

    Англичане восхитились русской традицией, которой "придерживается даже Путин"

    Англичане восхитились русской традицией, которой "придерживается даже Путин"

    Ранее Лайф рассказывал, что дом Курта Кобейна в Абердине признан культурным наследием. В нём артист жил с 1968 по 1984 год. Работы по увековечиванию изначальной формы здания завершены на 90–95%.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1