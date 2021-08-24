Назван неожиданный секрет уникального звука скрипки Страдивари

Секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари заключается в особом химическом растворе, которым обрабатывали дерево, защищая его от паразитов. Об этом сообщили учёные Тайваньского национального университета и Техасского университета A&M. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition.

В его состав входили квасцы, бура, медь, известковая вода и цинк. Таким образом подтвердилась гипотеза исследователя Джозефа Нагивари, выдвинувшего теорию о химическом происхождении звука скрипок Страдивари и другого мастера кремонской школы — Джузеппе Гварнери. Стоит отметить, что Нагивари принимал участие и в нынешнем исследовании.

По словам специалиста, мастера того времени поняли этот секрет и хранили его в тайне. При этом, как именно химические вещества влияют на звучание музыкальных инструментов, ещё предстоит установить.