НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Профсоюз предупредил "Аэрофлот" о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

    Утверждается, что в этом году объёмы авиаперевозок по России достигли допандемийного уровня, но оплата труда при этом не увеличилась. Пилоты стали уходить в другие компании.

    24 августа, 05:32
    <p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

    Фото © ТАСС / Егор Алеев

    Шереметьевский профсоюз лётного состава (ШПЛС) написал письмо гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову, призвав пересмотреть систему оплаты работы пилотов. Обращение опубликовано на сайте профсоюза.

    Эксперт рассказал, почему цены на авиабилеты в России снизились на 30%

    Эксперт рассказал, почему цены на авиабилеты в России снизились на 30%

    Отмечается, что из-за пандемии в начале прошлого года были введены новые правила оплаты труда, в соответствии с которыми пилотам сокращена доплата за час полётного времени на фоне снижения объёма перевозок. Однако в этом году объёмы авиаперевозок по России достигли допандемийного уровня, но зарплата при этом не увеличилась. Это привело к тому, что пилоты "Аэрофлота" стали менять место работы, уходя в те авиакомпании, где "лучше условия труда". Поэтому, если не будут срочно приняты меры, авиакомпанию ждёт нехватка квалифицированного лётного состава.

    "Недовольство новой системой оплаты труда растёт, и работники начинают спонтанные коллективные действия, не выдвигая, однако, никаких требований, в поддержку которых они проводят эти коллективные действия... Если не принять срочных мер, то в ближайшее время мы столкнёмся с дефицитом квалифицированных пилотов, что ставит под угрозу выполнение наших грандиозных планов. Уже сейчас руководство отряда Б737 предлагает пилотам отказаться от планового отпуска на сентябрь в связи с нехваткой персонала", — говорится в письме.

    Авиаэксперт объяснил, почему тренд на лоукостеры набирает обороты

    Авиаэксперт объяснил, почему тренд на лоукостеры набирает обороты

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1