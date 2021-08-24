Профсоюз предупредил "Аэрофлот" о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

Отмечается, что из-за пандемии в начале прошлого года были введены новые правила оплаты труда, в соответствии с которыми пилотам сокращена доплата за час полётного времени на фоне снижения объёма перевозок. Однако в этом году объёмы авиаперевозок по России достигли допандемийного уровня, но зарплата при этом не увеличилась. Это привело к тому, что пилоты "Аэрофлота" стали менять место работы, уходя в те авиакомпании, где "лучше условия труда". Поэтому, если не будут срочно приняты меры, авиакомпанию ждёт нехватка квалифицированного лётного состава.