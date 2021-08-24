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    В Госдуме предложили ограничить онлайн-способы выдачи займов

    Депутат Иван Сухарев считает, что личное присутствие человека при заключении договора позволит снизить уровень преступности в данном сегменте.

    24 августа, 04:59

    Фото © ТАСС / Анастасия Диева

    Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ограничения на дистанционные электронные способы оформления кредитов. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

    Законодатель отмечает, что к нему часто обращаются граждане по поводу оформления кредитных продуктов на их имя неизвестными. Чаще всего граждане узнают о наличии у них подобных займов уже после того, как судебные приставы списывают средства со счетов. Как правило, злоумышленники используют личные данные россиян, в том числе полученные с помощью взломов.

    "В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма", — говорится в обращении.

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    По мнению парламентария, принятие предложенных мер поможет в значительной мере снизить уровень преступности в данном сегменте.

    Ранее Лайф писал о том, как противостоять новой уловке микрофинансовых организаций.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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