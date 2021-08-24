В Госдуме предложили ограничить онлайн-способы выдачи займов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ограничения на дистанционные электронные способы оформления кредитов. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

Законодатель отмечает, что к нему часто обращаются граждане по поводу оформления кредитных продуктов на их имя неизвестными. Чаще всего граждане узнают о наличии у них подобных займов уже после того, как судебные приставы списывают средства со счетов. Как правило, злоумышленники используют личные данные россиян, в том числе полученные с помощью взломов.