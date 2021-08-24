Россиян предупредили о мешающих работе Wi-Fi соседях

Если много устройств работает в одном канале с соседскими роутерами, повышается риск задержек и попыток одновременно передать пакеты данных. В итоге это приводит к снижению суммарной скорости всего канала, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным. На одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает", — пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Тимофеев советует в настройках роутера задать поиск нового оптимального канала. Для настройки устройства нужно сменить логин и пароль.