Байден преклонил колено на встрече с темнокожими баскетболистками и всех рассмешил

Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Сиэтл Шторм". Видео с этим моментом разлетелось по соцсетям.

Чемпионки WNBA подарили главе Белого дома баскетбольную футболку с его фамилией и номером 46 (Байден является 46-м по счёту президентом США). После этого политик и спортсменки сделали общую фотографию, перед которой Байден решил встать на одно колено. Это вызвало удивление и смех у присутствующих.