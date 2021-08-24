Байден преклонил колено на встрече с темнокожими баскетболистками и всех рассмешил
Чемпионки WNBA подарили главе Белого дома футболку с его фамилией и номером 46 (Байден является 46-м по счёту президентом США).
Байден преклонил колено на встрече с темнокожими баскетболистками. Видео © Соцсети
Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Сиэтл Шторм". Видео с этим моментом разлетелось по соцсетям.
Чемпионки WNBA подарили главе Белого дома баскетбольную футболку с его фамилией и номером 46 (Байден является 46-м по счёту президентом США). После этого политик и спортсменки сделали общую фотографию, перед которой Байден решил встать на одно колено. Это вызвало удивление и смех у присутствующих.
Отметим, что этот жест ассоциируется с движением Black Lives Matter, которое стало популярным после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Напомним, Флойд погиб в мае 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. В связи с этим жители Миннеаполиса вышли на улицы, начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны. В этом году присяжные признали экс-полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца. Он получил двадцать два с половиной года тюрьмы.
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