В МИД РФ заявили, что Россия способна обойтись без транзита газа через Украину
Однако пока речи об этом не идёт, отметил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский.
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Россия может обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве захотят этого. Однако пока таких разговоров не ведётся, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без неё. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идёт", — приводит его слова РИА "Новости".
Биричевский отметил, что РФ сможет выполнять все обязательства по поставкам в Европу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова и после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объёмы и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что компания готова продолжить транзит, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление президента, также отметил, что продолжение транзита газа через Украину после истечения действующего договора в 2024 году зависит от экономической целесообразности. При этом эксперт считает, что о каких-либо долгосрочных контрактах или фиксированных объёмах речи не может быть.
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