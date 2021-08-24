В МИД РФ заявили, что Россия способна обойтись без транзита газа через Украину

Россия может обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве захотят этого. Однако пока таких разговоров не ведётся, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без неё. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идёт", — приводит его слова РИА "Новости".

Биричевский отметил, что РФ сможет выполнять все обязательства по поставкам в Европу.