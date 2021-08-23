Этот газ — нам на Новый год: "Газпром" может заморозить Украину У "Газпрома" налицо явная нехватка газа: в Европе, на Украине и даже в России газовые хранилища не готовы к отопительному сезону. Кого он "выставит на мороз" — в реплике Александры Баязитовой. 22 августа, 21:40 Фото © ТАСС / ZEUS / Jan Koller

Украина и Европа встречают отопительный сезон с минимальными запасами газа. Так, в Незалежной запасы в хранилищах в августе оказались на 30% ниже, чем в этот же месяц 2020 года. На 15 августа 2021 года хранилища были заполнены на 57%, это 17,6 миллиарда кубометров газа. В 2020 году запасы составляли 77,1% от объёма хранилищ, это 23,8 миллиарда кубометров. При этом из нынешних 17,6 миллиарда более 4 миллиардов кубов принадлежит зарубежным владельцам, ещё 4,6 миллиарда — технический газ, который просто невозможно достать из хранилищ (то есть возможно, но тогда уровень воды поднимется и они перестанут выполнять свою функцию), а ещё три миллиарда — специальный резерв "поставщика последней надежды". Так что в распоряжении украинского "Нафтогаза" (местный газовый монополист) находится всего лишь 4,5 миллиарда кубов. При этом в прошлую зиму было потрачено более 13 миллиардов кубометров.

В Европе положение лишь немногим лучше. По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 16 августа хранилища "Газпрома" в ЕС заполнены лишь на 18%, а другие европейские ПХГ — на 61,87%. При этом после аварии на своём заводе в Ямало-Ненецком АО "Газпром" начал отбирать газ из трёх своих европейских хранилищ: "Реден" в Германии, "Хайдах" в Австрии и "Бергермеер" в Нидерландах. А впоследствии он стал использовать газ из ещё одного своего немецкого хранилища — "Катарина". И если с того же "Редена" "Газпром" ежесуточно отбирает по 16 миллионов кубов, то "Катарину" он в сутки опустошает аж на 24 миллиона!

Всего в распоряжении Европы находится только 67,23 миллиарда кубометров газа — самый низкий объём за последние девять лет. При самых позитивных прогнозах к 11 октября (в этот день в прошлом году там начался отопительный сезон) ПХГ теоретически смогут заполниться до 86 миллиардов кубометров, что на 20 миллиардов меньше, чем было накоплено годом ранее.

Украина без "Газпрома" и газа

При этом нельзя сказать, что российский газовый монополист как-то "зажимает газ". По данным его отчётности, поставки в дальнее зарубежье (страны Европы, Турция и Китай) c 1 января по 15 августа 2021 года выросли на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 123 миллиардов кубометров. Да и зачем "зажимать газ", если цены на голубое топливо в Европе достигли исторических максимумов — 500–600 долларов за тысячу кубов, а по рыночным расценкам "Газпром" продаёт уже 87% поставляемого газа.

Впрочем, европейцам фактически нечего опасаться: "Газпром" уже пообещал по почти построенному "Северному потоку – 2" до конца года прокачать 5,6 миллиарда кубов. Если конечно, европейцы не будут чинить препятствий его вводу в эксплуатацию. При условии тёплой зимы этого будет достаточно для беспроблемного прохождения отопительного сезона.

А вот с Украиной ситуация сложнее. Ведь официально у неё нет контракта с "Газпромом" на поставку газа — она "покупает" российский газ у европейских поставщиков, фактически просто отбирая его из своей транзитной трубы, называя это "реверсом". В августе "Газпром" прокачивал по ней в сутки всего лишь 15 миллионов кубов, и даже если Украина будет весь этот объём отбирать, то в холодную зиму этого просто не хватит для отопления. Более того, "Газпром" может вполне и прекратить прокачку газа через территорию Незалежной — что вполне допускает текущий контракт "Качай или плати". И не со зла, а просто у него может не хватить газа.

Ведь российские хранилища тоже не вполне готовы и по состоянию на август они заполнены только наполовину. Понятно, что так или иначе, но срыва отопительного сезона в России "Газпром" точно не допустит. А кого в случае дефицита газа он "выставит на мороз" — и гадать не надо.

Авторы Александра Баязитова