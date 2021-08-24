Полиция арестовала охранника королевы Великобритании Елизаветы II из Колдстримской гвардии по подозрению в изнасиловании двух новобранцев. Об этом сообщает издание The Sun.

Молодые люди два дня назад поступили на службу в гвардию, являющуюся старейшим полком Британии. Солдаты этого военного подразделения относятся к Королевской гвардии, которая обеспечивает безопасность членов правительства и занимается охраной дворцов во время торжественных церемоний.

По данным британского издания, нападение и сексуальное насилие произошло рядом с Виндзорским замком во время обряда посвящения. В настоящее время подозреваемый отстранён от службы. Другие подробности этого дела пока не известны, расследование продолжается.

Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент за несколько месяцев. Ранее было расформировано подразделение Королевских ВВС Великобритании, в котором лётчик якобы подвергся сексуальному насилию также во время церемонии посвящения. Источник The Sun утверждает, что армия находится под "огромным давлением" и пытается искоренить преступления насильственного характера.