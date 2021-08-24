Учёные рассчитали вероятность смерти всех людей на Земле от новой пандемии

Вероятность появления схожей с последствиями коронавируса пандемии составляет около двух процентов в любой год. К такому выводу пришли учёные Университета Падуи в Италии после анализа глобальных вспышек заболеваний за последние 400 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Таким образом человек, родившийся в 2000 году, с вероятностью 38 процентов застанет смертоносную пандемию, и шансы на это только растут. Новая вспышка заболевания может случиться в течение следующих 59 лет.

Специалисты строили свои догадки на основе ряда патогенов, в том числе чумы, оспы, холеры, сыпного тифа и новых вирусов гриппа, использовав новые статистические методы. Результаты показали сильные различия в скорости возникновения пандемий в прошлом, также исследователи определили закономерности, что позволило им описать вероятность повторения событий схожего масштаба. Так, вероятность повторения самой смертоносной пандемии — испанского гриппа, унесшего с 1918 по 1920 год жизни более 30 миллионов человек, — составила от 0,3 до 1,9 процента в течение определённого периода времени. Следовательно, человечество может ожидать подобную вспышку в течение следующих 400 лет. Однако вероятность возникновения новых заболеваний, подобных коронавирусу, может вырасти в следующие несколько десятилетий в три раза.

Пандемия, способная уничтожить всех людей на Земле, по данным учёных, статистически вероятна в течение следующих 12 тысяч лет.