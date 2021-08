Учёные рассчитали вероятность смерти всех людей на Земле от новой пандемии

Вероятность появления схожей с последствиями коронавируса пандемии составляет около двух процентов в любой год. К такому выводу пришли учёные Университета Падуи в Италии после анализа глобальных вспышек заболеваний за последние 400 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.