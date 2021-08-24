В Совфеде предложили пересчитать стоимость квадратного метра жилья в России

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил пересмотреть расчётную стоимость квадратного метра жилья в регионах России при переселении из аварийных домов. Соответствующее письмо он планирует направить помощнику президента РФ Максиму Орешкину, пишет ТАСС.

"Проблема отражения стоимости жилья, приближённой к рыночной стоимости, для целей расчёта размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счёт средств федерального бюджета, до настоящего времени не разрешена", — говорится в документе.

По словам Кутепова, рассчитывая затраты регионов, Минстрой не учитывает расходы, которые связаны с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. Также сенатор отметил, что главной проблемой реализации региональной программы переселения из аварийного жилья в настоящее время является значительный рост цен на стройматериалы, что привело к увеличению стоимости объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках, например в Пензе стоимость одного квадратного метра варьируется от 57 тыс. до 70 тыс. рублей и выше. При этом, напоминает Кутепов, в июне Минстрой установил на третий квартал 2021 года норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья для Пензенской области на уровне 40 886 рублей. Схожая ситуация наблюдается в Мурманской, Воронежской, Орловской и других субъектах.