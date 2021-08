В Раде увидели "плохой сигнал" для Украины на "Крымской платформе"

"Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на "Крымскую платформу", а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америк, но по-английски Parliamentary Under-Secretary of State for European Neighborhood and Americas. В британской иерархии это министр второго уровня, фактически заместитель главы МИД", — написал парламентарий в "Фейсбуке".