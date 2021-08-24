В Раде увидели "плохой сигнал" для Украины на "Крымской платформе"
Вместе с тем он обнадёживающий для Москвы, считает депутат Олег Волошин.
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Замена ряда высоких представителей западных стран, которых пригласили на украинский саммит "Крымская платформа", является "плохим сигналом" для Киева. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин.
"Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на "Крымскую платформу", а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америк, но по-английски Parliamentary Under-Secretary of State for European Neighborhood and Americas. В британской иерархии это министр второго уровня, фактически заместитель главы МИД", — написал парламентарий в "Фейсбуке".
По мнению Волошина, всё это плохой сигнал для Киева и обнадёживающий для Москвы. Депутат отметил, что даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статуса-кво вокруг Крыма реалистичной задачей. При этом политик подчеркнул, что ссылки на афганский форс-мажор в данном случае не работают.
"Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот", — заключил депутат.
Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняло участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле сегодня заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.
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