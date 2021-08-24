В Раде увидели "плохой сигнал" для Украины на "Крымской платформе"

Замена ряда высоких представителей западных стран, которых пригласили на украинский саммит "Крымская платформа", является "плохим сигналом" для Киева. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин.

"Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на "Крымскую платформу", а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америк, но по-английски Parliamentary Under-Secretary of State for European Neighborhood and Americas. В британской иерархии это министр второго уровня, фактически заместитель главы МИД", — написал парламентарий в "Фейсбуке".

По мнению Волошина, всё это плохой сигнал для Киева и обнадёживающий для Москвы. Депутат отметил, что даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статуса-кво вокруг Крыма реалистичной задачей. При этом политик подчеркнул, что ссылки на афганский форс-мажор в данном случае не работают.

"Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот", — заключил депутат.