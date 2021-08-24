Космонавт показал завораживающие виды Земли из модуля "Наука". Видео © Twitter / Oleg Novitskiy

Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, который на прошедших выходных открыл иллюминатор многоцелевого лабораторного модуля "Наука", провёл экскурсию по нему, а также показал красивые виды Земли. Ролик Новицкий опубликовал в своём твиттере.

"Пристегнитесь, наше путешествие начинается! Узнаёте эти места?" — подписал видео российский космонавт.

"Открытие иллюминатора просто волшебное — огромное спасибо за неземную красоту!"; "Как красива наша Земля!!! Она прекрасна! Просто супер!!!"; "Потряс потрясный. Шедевр шедевральный"; "Спасибо вам и всем причастным за вашу работу! Молодцы!" — восхитились пользователи.