Пристегнитесь, наше путешествие начинается!: Космонавт показал завораживающие виды Земли из модуля "Наука"
Пользователи по достоинству оценили кадры и поблагодарили Олега Новицкого за возможность увидеть их.
Космонавт показал завораживающие виды Земли из модуля "Наука". Видео © Twitter / Oleg Novitskiy
Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, который на прошедших выходных открыл иллюминатор многоцелевого лабораторного модуля "Наука", провёл экскурсию по нему, а также показал красивые виды Земли. Ролик Новицкий опубликовал в своём твиттере.
"Пристегнитесь, наше путешествие начинается! Узнаёте эти места?" — подписал видео российский космонавт.
"Открытие иллюминатора просто волшебное — огромное спасибо за неземную красоту!"; "Как красива наша Земля!!! Она прекрасна! Просто супер!!!"; "Потряс потрясный. Шедевр шедевральный"; "Спасибо вам и всем причастным за вашу работу! Молодцы!" — восхитились пользователи.
Напомним, в 2007 году Новицкого зачислили в кандидаты в лётный отряд, а 23 октября 2012 года он впервые отправился на МКС. В 2014 году Новицкому было присуждено звание Героя Российской Федерации.
Также напомним, что успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
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