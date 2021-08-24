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    "Обе педали тормозят": Экс-министр Украины назвал причины отсутствия развития страны

    По его словам, Киев слишком долго жил по рекомендациям Запада. В частности, Международный валютный фонд и американские консультанты внесли свою ложку дёгтя.

    24 августа, 06:21
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов убеждён, что в отсутствии развития страны виноваты два основных "тормоза". По его словам, до распада СССР Незалежная считалась самой преуспевающей республикой Союза, однако потом несколько зажиточных семей монополизировали целые отрасли экономики.

    "Олигархизация — первый тормоз Украины", — цитирует kp.ru слова Суслова.

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    Также причина отсутствия развития Украины кроется во вредных советах западных стран, подчеркнул экс-министр. Он отметил, что Киев слишком долго жил по их рекомендациям. В частности, Международный валютный фонд и американские консультанты затормозили развитие страны. Экс-министр заметил, что вместо педалей тормоза и газа у страны "обе педали тормозят".

    "Все эти уступки привели к тому, что экономика становилась всё больше сырьевой. А технологические и промышленные достижения, доставшиеся от СССР, утрачивались и утрачиваются до сих пор", — подытожил он.

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    А ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины за последние 30 лет нежелание выстраивать дружеские отношения с Россией, перечислив все последствия, к которым это привело.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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