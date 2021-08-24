Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов убеждён, что в отсутствии развития страны виноваты два основных "тормоза". По его словам, до распада СССР Незалежная считалась самой преуспевающей республикой Союза, однако потом несколько зажиточных семей монополизировали целые отрасли экономики.

"Олигархизация — первый тормоз Украины", — цитирует kp.ru слова Суслова.

Также причина отсутствия развития Украины кроется во вредных советах западных стран, подчеркнул экс-министр. Он отметил, что Киев слишком долго жил по их рекомендациям. В частности, Международный валютный фонд и американские консультанты затормозили развитие страны. Экс-министр заметил, что вместо педалей тормоза и газа у страны "обе педали тормозят".

"Все эти уступки привели к тому, что экономика становилась всё больше сырьевой. А технологические и промышленные достижения, доставшиеся от СССР, утрачивались и утрачиваются до сих пор", — подытожил он.