Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам
Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ в сентябре этого года.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Евгений Паулин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам, в том числе военным. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей", — говорится в указе.
Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ в сентябре этого года. Гражданам никаких заявлений для этого подавать не потребуется.
Также выплаты в 10 тысяч рублей назначены военным пенсионерам, пенсионерам, служившим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения Российской Федерации.
Напомним, предложение по единоразовой выплате 10 тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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