Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам, в том числе военным. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей", — говорится в указе.

Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ в сентябре этого года. Гражданам никаких заявлений для этого подавать не потребуется.