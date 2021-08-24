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    Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам

    Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ в сентябре этого года.

    24 августа, 08:53

    Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Евгений Паулин

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам, в том числе военным. Документ опубликован на сайте Кремля.

    "Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей", — говорится в указе.

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    Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ в сентябре этого года. Гражданам никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

    Также выплаты в 10 тысяч рублей назначены военным пенсионерам, пенсионерам, служившим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения Российской Федерации.

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    Напомним, предложение по единоразовой выплате 10 тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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