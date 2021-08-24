"Российскому футболу нужны изменения": РФС выступил с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров
Голосование клубов Премьер-лиги состоится на общем собрании 31 августа.
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В РФС разъяснили, что собрание клубов РПЛ по поводу возможного изменения формата чемпионата России и лимита на легионеров, которое прошло накануне, имело совещательный характер. Об этом сообщается на сайте организации.
"Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС", — говорится в пресс-релизе союза.
Отмечается, что решение о формате соревнований должно быть закреплено исполкомом РФС. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта России.
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Накануне большинство клубов РПЛ выступили за плавный переход к лимиту на легионеров по схеме "10+15". Речь идёт о том, что в заявку команды на сезон можно будет включать десять игроков из-за рубежа. Остальные 15 футболистов должны обладать паспортом РФ.
Также большинство клубов Премьер-лиги выступили против проведения первенства по швейцарской системе, предполагающей несколько стадий турнира. Соответствующее предложение поступило от голландской компании Hypercube, сотрудничающей с РФС.
На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.
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