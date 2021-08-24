Нападающий "Зенита" Азмун может перейти в "Лион" уже этим летом
Контракт форварда с сине-бело-голубыми заканчивается в 2022 году.
Фото © ФК "Зенит"
Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру во французском "Лионе". Об этом сообщает Foot Mercato.
По данным издания, форвард стал приоритетной целью клуба и они намерены предпринять попытку оформить сделку до закрытия текущего трансферного окна. Кроме того, представители "Лиона" имеют регулярный контракт с окружением Азмуна.
Добавим, что контракт Сердара Азмуна с "Зенитом" заканчивается в 2022 году. Всего он провёл за петербургский клуб 89 матчей, в которых забил 57 мячей. Летом он был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам прошлого сезона.
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