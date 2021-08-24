Нападающий "Зенита" Азмун может перейти в "Лион" уже этим летом

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру во французском "Лионе". Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным издания, форвард стал приоритетной целью клуба и они намерены предпринять попытку оформить сделку до закрытия текущего трансферного окна. Кроме того, представители "Лиона" имеют регулярный контракт с окружением Азмуна.