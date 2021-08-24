НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Нападающий "Зенита" Азмун может перейти в "Лион" уже этим летом

    Контракт форварда с сине-бело-голубыми заканчивается в 2022 году.

    24 августа, 08:01
    <p>Фото © ФК "Зенит"</p>

    Фото © ФК "Зенит"

    Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру во французском "Лионе". Об этом сообщает Foot Mercato.

    По данным издания, форвард стал приоритетной целью клуба и они намерены предпринять попытку оформить сделку до закрытия текущего трансферного окна. Кроме того, представители "Лиона" имеют регулярный контракт с окружением Азмуна.

    СМИ: "Байер" предложил футболисту "Зенита" Азмуну контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год

    СМИ: "Байер" предложил футболисту "Зенита" Азмуну контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год

    Добавим, что контракт Сердара Азмуна с "Зенитом" заканчивается в 2022 году. Всего он провёл за петербургский клуб 89 матчей, в которых забил 57 мячей. Летом он был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам прошлого сезона.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1