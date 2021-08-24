Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд не собирается сдавать талибам Панджшер
Ранее в СМИ появилась информация, что он якобы ищет достойный момент, чтобы всё-таки уступить радикалам.
Ахмад Масуд – младший. Фото © Twitter / Nationf94575572
Сын знаменитого афганского полевого командира, министра обороны страны в 1992–1996 годах Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд – младший — опроверг информацию издания The Telegraph о своих планах сдать боевикам "Талибана"* Панджшер. Напомним, эта территория пока остаётся единственной во всём Афганистане, неподконтрольной радикалам.
Как сообщает газета Iran International со ссылкой на источники из ближайшего окружения Ахмада, подобные планы даже не обсуждались и Панджшер будет отстаиваться до последнего.
Ранее талибы дали лидеру сопротивления в афганском Панджшере четыре часа, чтобы сдаться. Боевики заявили, что их войска направились в сторону провинции, и призвали ополченцев либо передать контроль над регионом, либо быть готовыми к бою. На это Масуд категорически заявил, что будет сражаться за "свободный Афганистан" до последнего.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф рассказывал здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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