Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд не собирается сдавать талибам Панджшер

Сын знаменитого афганского полевого командира, министра обороны страны в 1992–1996 годах Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд – младший — опроверг информацию издания The Telegraph о своих планах сдать боевикам "Талибана"* Панджшер. Напомним, эта территория пока остаётся единственной во всём Афганистане, неподконтрольной радикалам.

Как сообщает газета Iran International со ссылкой на источники из ближайшего окружения Ахмада, подобные планы даже не обсуждались и Панджшер будет отстаиваться до последнего.

Ранее талибы дали лидеру сопротивления в афганском Панджшере четыре часа, чтобы сдаться. Боевики заявили, что их войска направились в сторону провинции, и призвали ополченцев либо передать контроль над регионом, либо быть готовыми к бою. На это Масуд категорически заявил, что будет сражаться за "свободный Афганистан" до последнего.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф рассказывал здесь.