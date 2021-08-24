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    "Слабенькая и бледная": Реабилитолог оценил состояние похудевшей до 35 кг певицы МакSим

    По словам доктора, в его практике бывали и более тяжёлые случаи, когда пациенты вставали на ноги, поэтому он не сомневается в выздоровлении артистки.

    24 августа, 08:15
    <p>МакSим. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COvAmoNJknd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

    МакSим. Фото © Instagram / maksimartist

    Внешний вид певицы Максим (Марина Максимова), поборовшей тяжелейшую форму коронавируса, говорит о длительном обездвиживании артистки. После выписки из больницы она весит около 35 килограммов — и ей предстоит целый курс реабилитации. Об этом рассказал врач – невролог- реабилитолог Ринат Акбаров.

    "Внешний вид артистки говорит о том, что её недуг был связан с длительным обездвиживанием. У Максим явно заметен недостаток мышечной массы, она слабенькая и бледная", — приводит его слова kp.ru.

    По словам доктора, в его практике бывали и более тяжёлые случаи, когда пациенты вставали на ноги после страшных поражений и долгих месяцев паралича, поэтому он не сомневается, что Максимова сможет выздороветь окончательно. Сейчас ей предстоит целый курс ребилитаций, куда будут входить массаж, посещение барокамеры и процедуры прессотерапии. Оптимальное же восстановление будет обеспечено в пансионате или санатории, где артистка будет круглосуточно находиться под наблюдением врача, отметил Акбаров.

    "Почерневшая кожа и швы": Ухаживавший за МакSим волонтёр рассказал о рубцах на её теле после ИВЛ и ЭКМО

    "Почерневшая кожа и швы": Ухаживавший за МакSим волонтёр рассказал о рубцах на её теле после ИВЛ и ЭКМО

    Также врач заметил, что в таких случаях даёт своим пациентам аминокислотные коктейли, травяные бальзамы и только натуральные продукты, доставленные из фермерского хозяйства, ведь пища для настолько ослабленного организма тоже является лекарством.

    Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в июне, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Через несколько дней певицу выписали из госпиталя.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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