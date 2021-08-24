Внешний вид певицы Максим (Марина Максимова), поборовшей тяжелейшую форму коронавируса, говорит о длительном обездвиживании артистки. После выписки из больницы она весит около 35 килограммов — и ей предстоит целый курс реабилитации. Об этом рассказал врач – невролог- реабилитолог Ринат Акбаров.

"Внешний вид артистки говорит о том, что её недуг был связан с длительным обездвиживанием. У Максим явно заметен недостаток мышечной массы, она слабенькая и бледная", — приводит его слова kp.ru.

По словам доктора, в его практике бывали и более тяжёлые случаи, когда пациенты вставали на ноги после страшных поражений и долгих месяцев паралича, поэтому он не сомневается, что Максимова сможет выздороветь окончательно. Сейчас ей предстоит целый курс ребилитаций, куда будут входить массаж, посещение барокамеры и процедуры прессотерапии. Оптимальное же восстановление будет обеспечено в пансионате или санатории, где артистка будет круглосуточно находиться под наблюдением врача, отметил Акбаров.

Также врач заметил, что в таких случаях даёт своим пациентам аминокислотные коктейли, травяные бальзамы и только натуральные продукты, доставленные из фермерского хозяйства, ведь пища для настолько ослабленного организма тоже является лекарством.